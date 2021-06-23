ASLI M. SARI

Yarışmanın Amacı ve Konusu

‘Biz ve Geleneklerimiz’ fotoğraf yarışması 'CUMA, CUMARTESİ, PAZAR' grubunun üyesi olan fotoğraf sanatçısı Nikolaos Manginas’ın fotoğraf tutkusu ve üretkenliğinden esinlenilerek düzenlenmektedir. Yarışma Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. Yarışmanın amacı ülkemizin kültürlerinin birlikteliği ve ortak yaşama biçimlerinin büyük topluma yansıtılması ve paylaşılmasıdır.



Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir



Nikolaos Manginas kimdir?

2 Ağustos 1952 yılında İstanbul’un Tarabya semtinde doğan Nikolaos Leon Manginas, iki çocuklu bir ailenin en küçük oğluydu. Annesi Anastasia Mangina’nın öğretmenlik yaptığı Aya Triada Okulu’nda ilköğretimini tamamladı. Ardından Zografeion Lisesi’nde lise öğrenimini gördü. Yüksek öğrenimini Atina’da tamamlayan Manginas, Atina’da gazeteciliğe başladı. Daha sonra İstanbul’a yeniden dönen Manginas, ömrünün son 30 senesinde Patrik fotoğrafçısı olarak hizmet verdi.

2 Ağustos 1952’de İstanbul Tarabya’da doğan Nikolaos Leon Manginas, iki çocuklu bir ailenin küçük evladı olarak dünyaya geldi. Annesi Anastasia Mangina’nın öğretmenlik yaptığı Aya Triada Okulu’nda ilk öğrenimini, Zografeion Lisesi’nde de lise eğitimini tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Atina’da gerçekleştiren Manginas, Atina’da gazeteciliğe başladı. Daha sonra İstanbul’a dönen Nikolaos Manginas, vefatına kadar olan sürede aralıksız olarak Ekümenik Patrik’in fotoğrafçısı olarak görev aldı.

Fotoğrafçılığın önemli isimleri arasında yer alan Manginas, “Cuma, Cumartesi, Pazar” isimli sergide fotoğrafları yer alırken, Patrik Barholomeos’un 25’inci yılına özel “Sevgi, Barış ve Diyalog Patriği Bartholomeos” sergisini düzenledi. 25 yıl boyunca patriği bir gölge gibi her adımında yanında duran takip eden Manginas, Patrik Bartholomeos’un en özel anlarına sergide yer verdi.

Öte yandan Serdar Korucu’nun hazırladığı “Patrik Fotoğrafçısı Dimitri Kaloumenos’un Objektifinden 6-7 Eylül 1955” kitabına arşivini açarak katkıda bulunmuştur. bulundu. Son dönemlerde hazırladığı Patrik Bartholomeos ve Ayasofya isimli kitabını sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamasa da ölümünün vefatının ardından yarım kalan çalışma tamamlanmış ve yayınlamıştır baskıya hazırlanarak yayınlanmıştır. Manginas’ın Yunanistan’da yayımlanan birçok gazetede de yazıları yer almıştır.

Manginas, 10 Nisan 2021’de günü 30 yıldır hizmet verdiği Patrikhane’deki odasında hayatını kaybetti kaybetmiştir.

NİKOLAOS MANGİNAS ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen I. Nikolaos Manginas Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

2021 yılının Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına fotoğrafçılık yarışması düzenlendi. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı’nın girişimiyle düzenlenen yarışmanın konusu “BİZ VE GELENEKLERİMİZ” olarak belirlendi.

Kültürlerin birlikteliği ve ortak yaşama biçimlerinin geniş topluma yansıtılması ve paylaşılmasını amaç edinen yarışmada, Manginas’ın çalışma değerleri ve disiplini esas alınarak, bu yönde eser üreten fotoğrafçıların katılımı hedefleniyor.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak yarışma için başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Başvuru için son tarih ise 1 Aralık. Sonuçlar 21 Aralık tarihi itibariyle açıklanacak.

Yarışmanın seçici kurulunda ise usta gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, İzzet Keribar, Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Yorgo Demir yer alıyor.

Yarışma için planlanan ödüller ise şöyle:

Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik : 7.500 TL.

İkincilik : 5.000 TL.

Üçüncülük : 2.500 TL.

Jüri Özel ödülü : Hediye çeki 2000 TL.

3 Ad Mansiyon : 500 TL.

Sergileme (En fazla 30 adet) : 250 TL.

www.bizvegeleneklerimiz.org

adresinden yarışma hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.