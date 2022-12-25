Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacak
TİKA 15 Sözleşmeli Personel...
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...

Büyük Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yılki büyük orman yangınından etkilenen bölge yine 5 yıldızlı otellerin ve muz seralarının çöplüğü haline geldi.

25 Aralık 2022 Pazar 13:38
Büyük Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü

ANTALYA, (DHA)- Birkaç ay önce benzer manzaraların ortaya çıktığı bölge, belediye ekipleri tarafından temizlenmişti.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde de bazı bölgeler yangından etkilendi. Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor. Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.

KÜVET, MOBİLYALAR, BİTKİ ATIKLARI

Otel tadilatlarından çıkan inşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılmasına tepki gösteren Sarılar Mahallesi halkı, yollarda ciddi şekilde denetim yapılmasını istedi. Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİRLER

Manavgat Belediyesi yetkilileri, ilçede katı atıklar için döküm alanlarının belli olduğunu, ancak bazı kişilerin çöpleri bu alanlar yerine gelişigüzel yerlere döktüğünü anlattı. Yetkililer, yapılanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu oluşturduğunu ve sorumluların 5 yıl hapis istemiyle yargılanabileceklerini hatırlattı. Geçen mayıs ayında aynı güzergaha benzer şekilde çöp dökülmesi DHA'nın haberiyle gündeme gelmiş, harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri geniş çaplı temizlik yapmıştı.

Diğer yandan, atıkların döküldüğü bölgede ihaleyle ağaç kesimi yapan firmaların, tomrukların istiflenmesi için iş makineleriyle, düzenleme çalışması yaptığı da öğrenildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManavgatBüyük Manavgat YangınıçöplüğeAntalyaYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehirli çiftçilerin 'kuraklık' endişesi
Eskişehirli çiftçilerin 'kuraklık' endişesi
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
AFAD'ın melekleri
AFAD'ın melekleri
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans