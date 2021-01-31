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Çatılarda tehlikeli kar temizliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde apartmanların üstlerinde biriken kar kütlelerini temizlemek isteyenler bellerine ip bağlayarak çatılara çıkıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 10:01
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Çatılarda tehlikeli kar temizliği

Yüksekova ilçesinde vaandaşlar apartmanların çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemek için beline ip bağlayarak karları temizledi. Beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen Adem Şedal, tehlikeyi göze alarak çatılardaki karları temizlemeye çalıştıklarını belirterek," Yağışlar durduğu için ilk işimiz birken karları temizlemek. Nereden bakarsak kar birikintisi 1 metreyi buldu. Temizlemezsek çatı çöker. İlk olarak  güvenliğimizi alıyoruz. Belimize ip bağlayıp, kaymamak için de çok dikkatli bir şekilde biriken karları temizliyoruz"dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaçatıKarKışTemizlik
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