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Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Hayri Çınar; belediyeye dilekçe yazarak, evinde beslediği 1 köpek ve 10 kedisinin aç ve susuz kaldığını söyledi. Vatandaşın dilekçesi üzerine harekete geçen ekipler, bitap durumdaki hayvanları besleyip, kurtardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 16:18
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Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde oturan Hayri Çınar, evinde köpek ve 10 kedi beslerken bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Evindeki hayvanları besleyecek kimsesi olmayan Çınar cezaevindeyken Serik Belediye Başkanlığı'na, 26 Şubat tarihinde bir dilekçe yazarak, halen evinde kafes içerisinde 1 köpek ve 10 kedinin bulunduğunu, bu hayvanlara bakacak kimsesinin bulunmadığını söyleyip, hayvanlara bakılmasını istedi.

Çınar, yazdığı dilekçede, "Cezaevinde tutukluyum. Evde yokum. Hiçbir akraba ve yakınım yok. Oturmuş olduğum evin bahçesinde kafes içerisinde 1 köpek ve 10 kedi bulunmaktadır. Hayvanlar kapalı kafesler içerisinde aç ve susuz bir durumda kalmışlardır. Onlara yardım etmenizi istiyorum" dedi.

Serik Belediyesi zabıta ve veterinerlik hizmeti ekipleri, bahse konu dilekçenin dün ellerine geçmesiyle eve giderek köpek ve kedilere mama ve su verdi. Hayvanların günlerdir aç ve susuz oldukları ve bitap düştükleri gözlendi. Serik Belediyesi ekiplerince bakım ve tedavilerinin yapılmasının ardından hayvanların Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına gönderileceği belirtildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Karatoy, "Cezaevinde bulunan bir vatandaşımız belediyemize bir dilekçe gönderdi. Dilekçesinde evinde 1 köpek ve 10 kedinin bulunduğunu ve aç olduklarını, hısım akrabasının olmadığını belirtti. Biz de Serik Belediyesi olarak hayvanların açlıklarını giderdik. Bakım ve tedavilerini yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikHayvanYemYemekCezaeviHayri Çınar
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