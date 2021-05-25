Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1452
ALTIN
507.955
DOLAR
8.3786
STERLİN
11.8996
EURO
10.2651
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır

Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında örgütün liderliğini yaptığı öne sürülen Ü.G.’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 10:17
0 Okunma
Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama

ADANA, (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde çıkar amaçlı kurulan organize suç örgütünü deşifre etti. Savcılığını yakalama kararının ardından örgüte üye oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerini 21 Mayıs günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda çek ve senet, alacaklıların isimlerinin yer aldığı defter ele geçirildi.

Liderliğini Ü.G.’nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün, nitelikli yağma, gayrimenkul satışı üzerinden 'yağma, silah ve mühimmat ticareti, tehdit ve kasten yaralama, görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği saptandı. Örgüt üyeleri arasında imam O.D.’nin de olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ü.G.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Cami imamı O.D. ile birlikte 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çıkar Amaçlı Suç örgütüOperasyonTutuklamaAdanaYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans