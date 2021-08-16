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Çimento fabrikası satışa çıkarıldı

Yozgat Boğazlıyan'da çimento fabrikası satışa çıkarıldı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:59
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Çimento fabrikası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yozgat Boğazlıyan'da 565.437 metrekare yüzölçümündeki çimento fabrikası ve eklentileri açık artırma ile satılacak.

Kıymeti 21.000.000,00 TL olarak belirlenen çimento fabrikasının birinci satış ihalesi, 17 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te Boğazlıyan Millet Kıraathanesi Toplantı Salonunda yapılacak.  Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Birinci ihalede istekli bulunamazsa ikinci ihale, 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

Boğazlıyan İcra Müdürlüğünün ilanına ulaşmak  için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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