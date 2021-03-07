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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini  iletti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Mart 2021 Pazar 12:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

AMASYA,(DHA)

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İzmir Milletvekili Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül’e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.

Şehidin annesi Gül de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAmasyaşehitTelefonBaşsağlığıYeni Çağrı
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