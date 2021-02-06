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Down sendromlu Zekiye, azmiyle örnek oldu

Kayseri'de annesinin sosyalleşmesi için 8 yıl önce yüzme kursuna gönderdiği down sendromlu Zekiye Bölükbaşı (25), katıldığı yarışmalarda birçok derece elde etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 12:04
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Down sendromlu Zekiye, azmiyle örnek oldu

KAYSERİ - Anne Ayşe Gökçek (56) down sendromlu dünyaya gelen kızı Zekiye Bölükbaşı'nı, 8 yıl önce sosyalleşmesi için yüzme kursuna gönderdi. Kendisine geliştiren ve Zekiye, ülke genelinde katıldığı yarışmalarda birçok derece elde etti. Bölge şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği bulunan Zekiye Bölükbaşı, azmiyle çevresinde örnek oldu.

Anne Ayşe Gökçek, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bir annenin en güzel önceliği çocuğunu kabul etmesidir. Annesi onu kabul ettikten sonra Allah onun sabrını ve sevgisini veriyor. Ben de o sevgi ve sabırla kızımın yanında oldum ve onu yetiştirdim. Gittiğim toplumda kabul görmüyorduk. Ben bunların hepsini ve akrabalarım dahil bir kenara bıraktım. Eğitim için hazırlık yaparken ‘ne işin var evde otur’ dediler; ama ben hiç yolumdan şaşmadım. Zekiye artık sosyalleşti ve kendini idare edebiliyor" diye konuştu.

Kızının sosyalleşmesi için götürdüğü yüzme sporunda kendilerini gururlandırdığını kaydeden anne Gökçek, "Kızımı 8 yılı aşkın süredir yüzmesi için havuza götürüyorum. Down sendromlu birey olmasına rağmen takı tasarım kursu, ahşap boyama kursu, resim kursu ve engelsiz notalar kurslarına götürerek sosyalleşmesi için elimizden geleni yaptık ve hedefimize de ulaştık. Çocuğumun yanında oldum, tüm engelli bireylerimizin velilerinden yanında olmalarını istiyorum. Zekiye ilk başlarda yüzmeye eğlence amaçlı geliyordu. Daha sonra yarışmalara katılarak madalyaları alarak, İç Anadolu Bölge birinciliği ve Türkiye ikinciliği başarılarını kazandıktan sonra kendi isteği ile daha çok gelmeye başladı. Bundan sonraki hedefimiz Dünya şampiyonluğu, az bir farkla kaçırmıştık ama daha çok çalışarak hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Down Sendromlu ZekiyeAzim
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