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Düzce'de evleri tırtıl bastı

Düzce'de ağaçları saran 'Amerikan beyaz kelebeği'nin tırtılları, evlerin duvarlarını da kapladı. Vatandaşlar, etkin ilaçlama yapılması için yetkililere çağrı yaptı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 10:27
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Düzce'de evleri tırtıl bastı

DÜZCE, (DHA)

Kentte haziran ayı başından itibaren fındık bahçelerinde görülen ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara uğratan 'Amerikan beyaz kelebeği'nin tırtılları, özellikle ağaçlık alanlarda bulunan ev ve binaların duvarlarını sardı. Tırtılların evlere kadar ulaşmasıyla temizliğe girişen vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını istedi. Mehmet Yılmaz, ilaçlama yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Duvarlardan tırtıl temizliyoruz. Evlerimizin her yerini tırtıl bastı. Tırtıllar etrafta bulunan ağaçlardan geliyor. Evlerin içine kadar giriyorlar. İlaçlıyorlar yine geliyorlar. Bir faydası yok. Tırtıl istilası diyebiliriz. Her yerimiz tırtıl oldu. Bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

BUDAMA VE İLAÇLAMA ÖNERİSİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün internet sayfasında ise 'Amerikan beyaz kelebeği zararlısı' ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzce'de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan 'Amerikan beyaz kelebeği zararlısı' birinci döl zararı, haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir."  Açıklamada zararlının lavra bıraktığı ağaçlarda budama ve ilaçlama yapılarak mücadele edilmesi gerektiği de belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceTırtılEvHaziranAmerikan Beyaz KelebeğiYeni Çağrı
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