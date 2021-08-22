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Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 17:22
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Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

ELAZIĞ, (DHA)

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EU 246 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Berivan Yıldırım (45) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Berivan Yıldırım'ın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığYeni ÇağrıKontrolden çıkan Hafif Ticari Araç
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