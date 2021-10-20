EPİLEPSİ KISA FİLM İÇİN ANITKABİRDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

DİNÇER KARACALAR

Epilepsi Dernek Başkanı Sn.Ebru Öztürk ve Filika Medya Kurucusu Kadın girişimci Dilek Çakır epilepsililer için farkındalık yaratmak adına “Hayata Tutun “ isimli bir kısa film çekmek için kolları sıvadı.epilepsi hastalarına yönelik umulmadık zamanlarda başlarına gelen nöbetlerinde yanında bulunanların paniğe kapılmadan ilk yardım müdahalesinde bulunmalarını sağlayıp,farkındalık yaratmaktır.

Yapımcılığını Dilek Çakır,yönetmenliğini KadirErgin,senaryosu Serkan Aygörenin üstlendiği film, Epilepsinin bir hastalık olmadığını ,intaharlarda ,dünyada ve ülkemizde birinci sırada olduğunu,engellik derecesinin saptanamadığı tek hastalık olmasından dolayı “Hayata Tutun” adlı kamu spotu filminin çekimlerine Ankara da Start verildi..Filmde toplum içinde epilepsi nöbeti geçirenlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin anlatıldığı filmde farklı meslek gurplarında filmde yer alıp toplum içindeki önemine değinildi.

17.10.2021 Pazar günü 60 kişi ile farkındalık yaratmak adına Anıt Kabirde Epilepsililer için Türk Bayrağı açıldı.19 Mayıs Stadyumunda 60 kişi bir araya gelerek mor kartonları gökyüzüne kaldırıp epilepsi işaretini çizdi.

Filmin diğer sahneleri için GS Milli Basketbolcu Ege Arar,Wilma Elles,Abdurrahman Delen,Gülgün Feyman,Mikail Akar bir çok ünlüden destek geldi.

Filmin gösterimi şubat ayı Dünya Epilepsililer gününde gerçekleşecektir.