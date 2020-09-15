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Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor

İZMİR'de bir grup esnaf, dar olan sokaklarına mal getiren TIR'ların elektrik direklerine ve tabelalara zarar verdiğini söyleyip, yolun, bu araçlar için ulaşıma kapatılmasını istedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Eylül 2020 Salı 09:21
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Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor

Alsancak Semti Umurbey Mahallesi 1515 Sokak'taki bir depoya su getiren TIR, geçen hafta perşembe günü, manevra alanının dar olması nedeniyle dönemedi ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yamulurken, bölgede elektrikler kesildi. Esnafın şikayeti üzerine gelen firma yetkilileri direği onardı, sokağa tekrar elektrik verildi. Yaşanan olayın ardından bölge esnafı duruma tepki gösterdi. Sokakta daha önce TIR'ların hem elektrik direğine hem de tabelalara zarar verdiğini savunan vatandaşlar, sokağın bu araçların girişine kapatılmasını talep etti.

Öte yandan meydana gelen kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde TIR'ın ters yönden gelip, sokağa girdiği, direğe çarptıktan sonra da geri manevra yaparak çıkmaya çalıştığı görüldü.

'TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR'

Esnaf Nusret Veral (50), TIR'lar yüzünden işlerinin aksadığını belirterek, "TIR'lar bu sokağa girmeye çalıştıkları için zaten kaldırımlarda taş kalmadı ve yolla birleşti. Bunun yanında direk de 3'üncü kez bu hale geldi. Ayrıca bizim binamızın balkonuna da zaman zaman çarptıkları için sürekli tadilat yapmakla uğraşıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun. Buraya gelen şoförler de geldiklerine pişman oluyor. Elektriklerimiz kesiliyor ve iş yapamaz hale geliyoruz. Aynı sorunları sıkça yaşıyoruz. Daracık sokakta kocaman TIR'ın ne işi var? Tamirciler de otomobilleri koyunca bu kez de TIR'lar geçemeyerek, onları beklemek zorunda kalıyor" dedi.

'BİRİ ÖLÜNCE Mİ ÖNLEM ALINACAK?'

TIR’ların verdikleri hasarın yanı sıra kural ihlali yaparak trafiği de tehlikeye düşürdüklerini belirten Tolga Özsoy (40), "TIR'lar sokağa giriş çıkışlarında mutlaka bir yere çarpıyor. Elektrik direği üçüncü kez zarar gördü. En sonunda bu direk, bir gün devrilecek ve altında biri kalacak. Biri ölünce mi önlem alınacak? Benim tabelam da 2 kez zarar gördü. Meydana gelen olayların ardından TIR'lar beklemek zorunda kaldığı için bu kez Şehitler Caddesi'nde trafik yoğunluğu meydana geliyor. Tramvay da beklemek zorunda kalıyor. Direğe çarpınca 3-4 saat elektrik olmuyor ve işlerimiz aksıyor. Ayrıca TIR'lar bu sokağa girmek için ters yönden dönerek, kural ihlali yapıyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsnafSokakTırAraç
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