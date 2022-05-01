Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet

BALIKESİR- Ekranların sevilen medyumu ünlü astrolog ve spritüel danışman Ferdi Bozduman ünlü isimler ile sık sık bir araya gelmekte. Geçtiğimiz günlerde ise, 5000‘nin üzerinde danışan kitlesi bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Ali Fuat Baykız ile bir araya geldi. Kazdağları'nda Yeşilyurt köyünde bulunan Casa Mila hotelin locasında kahve içerek toplum ve insan sağlığı üzerinde derin sohbette bulundular. "Yaşam gelip geçici telaşı ve endişeyi bırakın. Bu dünyada hepimiz misafiriz, göçüp gideceğiz. Birbirinize sevgi ve saygı gösterin ve sadece bayramda değil sevdiklerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin" mesajini verdiler.

HABER: ELİF HAYVALI