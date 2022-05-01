Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet

Ünlü Medyum ve Spritüel Danışman Ferdi Bozduman, Ünlü Psikiyatrist Ali Fuat Baykız ile piskoloji üzerine istişare yaptı.

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
01 Mayıs 2022 Pazar 18:44
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet

BALIKESİR- Ekranların sevilen medyumu ünlü astrolog ve spritüel danışman Ferdi Bozduman ünlü isimler ile  sık sık bir araya gelmekte. Geçtiğimiz günlerde ise, 5000‘nin üzerinde danışan kitlesi bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Ali Fuat Baykız ile bir araya geldi. Kazdağları'nda Yeşilyurt köyünde bulunan Casa Mila hotelin locasında kahve içerek toplum ve insan sağlığı üzerinde derin sohbette bulundular. "Yaşam gelip geçici telaşı ve endişeyi bırakın. Bu dünyada hepimiz misafiriz, göçüp gideceğiz. Birbirinize sevgi ve saygı gösterin ve sadece bayramda değil sevdiklerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin" mesajini verdiler.

HABER: ELİF HAYVALI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 01.05.2022 19:02
Anahtar Kelimeler:
HABER: ELİF HAYVALIFerdi BozdumanPsikiyatrist Ali Fuat BaykızPsikoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Şampiyonluk kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans