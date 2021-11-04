Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecegenefes.com sitesi üzerinden, ormanlarımızın yeniden hayat bulması için fidan bağışına yönlendirmek üzere bir kampanya düzenliyor.
Siz de "Geleceğe Nefes" olabilirsiniz...
Yanan ormanlar için her bir vatandaş adına 3 fidan dikiliyor. 252.000.000 fidan toprakla buluşturuluyor, geleceğe nefes olunuyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecegenefes.com sitesi üzerinden, ormanlarımızın yeniden hayat bulması için fidan bağışına yönlendirmek üzere bir kampanya düzenliyor.
Siz de "Geleceğe Nefes" olabilirsiniz...