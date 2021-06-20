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Health in Globe’dan Cüneyt Deniz: “Türkiye Sağlık Turizminde Lider”

Health in Globe Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Deniz Sağlık Turizmi ile ülke ekonomisini değerlendirdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Haziran 2021 Pazar 13:03
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Health in Globe’dan Cüneyt Deniz: “Türkiye Sağlık Turizminde Lider”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Health in Globe Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Deniz, hem sağlık sektöründe, hem de ekonomik anlamda ülkemize katkı sunma hedefi ile çalıştıklarını söyledi:

“Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetleri, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinden gördüğümüz ilgi ile ortalama ayda 1000’in üzerinde cerrahi operasyon gerçekleştirmekteyiz. Health in Globe ailesi olarak hem sağlık sektöründe, hem de ekonomik anlamda ülkemize katkı sunma hedefi ile çalışmaktayız. Sağlık Turizm alanında etkin tedavi yöntemi ve düşük maliyet seçeneklerini taahhüt ederek hastalarımıza sunuyoruz. Alanında uzman doktorlarımız, profesyonel personelimiz, çözüm ortağı hastaneler ile birlikte kocaman bir aileyiz. Türkiye, sağlık sektöründe son 20 yılda yaptığı sektörel yatırımlar ile dünyada ismini duyurdu. Kaliteli hizmet anlayışı ile geliştirilen ve yeni nesil teknolojileri bünyesinde barındıran özel ve devlet hastaneleri ile sağlık sektöründe rekabet üst düzeye çıktı. Ülkemizdeki bu gelişim İnsanların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve daha nitelikli tedavi görmesi açısından son derece önemlidir. Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren 137 özel ve kamu hastanesi,14 üniversite ile birlikte çalışarak sağlıkta en iyi hizmeti vermeyi amaç edindik. Saygın ve güçlü hastane ağımızla hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Standartlarımızı belirlerken en önemli kriterimiz “Önce İnsan” oldu. Bu anlayış doğrultusunda hizmet verebilmek adına sistemimizi kurguladık. Ülkemizin sağlık alanında son 20 yılda gösterdiği üstün performans ve gelişim uluslararası platformlarda da takdir ve kabul görmektedir. Ülkemiz sunduğu kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerinde diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında ekonomik anlamda fiyat avantajı sağladığı görülmektedir. Ülkemiz bugün dünyada saç nakli, diş hastalıkları tedavisinde lider ülke konumunda bulunmaktadır. Uluslararası alanda takdir ve tercih edilmektedir. Deneyimli doktorları ile çeşitli cerrahi operasyonlarda da üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle obezite cerrahisi, estetik ve plastik cerrahilerinde başarılı operasyonlarıyla saygınlık kazanmış doktor ve hastanelerimiz bulunmaktadır.”

@healthinglobe

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