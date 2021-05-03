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İnci kefali göç hazırlığında

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin üreme döneminde yapacağı göç öncesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tatlı su kaynaklarında suyun sıcaklık derecesini ölçtü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
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İnci kefali göç hazırlığında

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan ve inci kefali, üremek için tatlı sulara göç yolculuğuna hazırlanıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Göç sırasında görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. Bakanlığın İl Müdürlüğüne gönderdiği ödenekle alınan 11 araç İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve zabıta ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kendilerine tahsis edilen araçlarla inci kefalinin göç edeceği tatlı sularda sıkı denetimler yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir başkanlığındaki ekip, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda denetimler yapıp, inci kefali göçünün gerçekleşeceği tatlı sularda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

İnci kefalinin üreme göçünün 15 Nisan tarihi itibari ile başladığını söyleyen Demir, "Yasakla birlikte Tarım İl Müdürlüğü ekipleri olarak jandarma ve zabıta ekipleri ile birlikte 7/24 sahada görev yapıyoruz. 2020 yılında jandarma ile yaptığımız denetimlerde kaçak avlanan 80 ton inci kefali ele geçirdik. Bir o kadarını da canlı yakalayıp tekrar suya bıraktık. Bu yıl bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralayarak ilçe tarım müdürlükleri ve jandarmaya teslim edildi. Bu araçlar av yasağı koruma çalışmalarında kullanılacak. Ayrıca jandarmanın ihtiyaç duyduğu malzemeler de alındı. 15 Nisan tarihi itibariyle denetimlerimize başladık. Şu an bütün çaylarımızı denetliyoruz. Ayrıca bu çaylarda su analizleri yaparak, suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Balığın göçünün tatlı sulara ne zaman gireceğini belirlemek için bu ölçümleri yapıyoruz. Edremit ilçemizde bulunan Engil Çayı'nda hem denetimler yaptık hem de suyun sıcaklığını ölçtük. Bu hafta balıkların tatlı sulara göç edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

 'DENETİMLERİMİZİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

 Demir, "İnci kefalini korumak için gece- günüz bu denetimlerimizi yapıyoruz. Pandemiden dolayı 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı var. Tam kapanma oldu. Bu dönemde de yine biz sahada olacağız. Kapanma döneminde yasak olduğu için belki kaçakçılar çaylarda denetimler olmaz, diye düşünüp, balık avlayabilir. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu dönemde de denetimlerini daha da sıkılaştıracağız. İnci kefalini korumak sadece jandarma ve bizim görevimiz değil. İnci kefalini korumak hepimizin görevidir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüKefalBalıkInci Kefali
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