İŞKUR desteği aldı, arıların patroniçesi oldu

Denizli'de yaşayan Esra Karabaş, çırak olarak başladığı kuaförlük mesleğini 14 yıl boyunca sürdürdü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılan Karabaş, 6 ay boyunca çalışmadı. Daha sonra babasının hobi olarak uğraştığı arıcılığı profesyonel olarak yapmaya karar veren Karabaş, İŞKUR'a başvurdu. KOSGEB'ten girişimcilik belgesini alan ve projesini hazırlayan Karabaş, geçtiğimiz temmuz ayında İŞKUR'dan hibe desteği almaya hak kazandı. Kendi işletmesini kurmak için 38 bin 376 lira hibe desteği alan Karabaş, 110 arı kovanıyla bal üretimine başladı. Aldığı eğitimlerle profesyonel arıcılık yapan Karabaş, ürün yelpazesine balın yanı sıra polen ve propolisi de ekledi. Her gün Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki arı kovanlarının yanına giden, tulumunu giyerek arılarıyla ilgilenen Karabaş, ilk üç ayda 550 kilogram bal, 100 kilogram polen üretimi yaptı.

Bir çocuk sahibi Karabaş, eşinden ve işinden ayrıldığı zor bir sürecin ardından kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen İŞKUR'un desteğiyle işini kurup hayata tutunduğunu ifade eden Karabaş, "Hiçbir birikimim yoktu. Araştırma yapıp İŞKUR'a başvurdum. Proje hazırlığı sürecinde bana çok yardımcı oldular. 38 bin 376 lira destek alıp arıcılığa başladım. 110 kovanım var. Çiçek balı üretiyorum. Önceliğim sevdiğim bir iş yapmaktı. Erkek egemen bir meslekte benim gibi bir kadının olması çok nadir bir durum" dedi.

Tek başına arıcılık yapabildiği için gururlu olduğunu kaydeden Karabaş, "Erkek egemen sektörlerde kadınlar 'Yapabilir miyim?' diye düşünmesinler. 'Yapamazsın' kelimesini çok severim. Bu durum beni motive ediyor. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu işe başladıktan sonra arı sokmasına karşı alerjim olduğunu öğrendim. Sevdikten sonra bunların önemi yok. Alerjimin olmasına rağmen işimi çok sevdiğim için korkmadan bu işe devam edebiliyorum. Hiçbir şey istedikten sonra engel değildir" diye konuştu.

Çevresinde 'arıcılığı yapamazsın' diyenlere inat bu işe girdiğini vurgulayan Karabaş, "Beni en çok motive eden şey 'yapamazsın' kelimesidir. 'Yapamazsın' diyenler beni kamçılıyordu. 'Arıcılığı yapamazsın' diyenlere inat yapabileceğimi biliyordum. Yakın çevrem bana hep destek oldu. Onların da inancı sayesinde başarıyı yakaladım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve Denizli İŞKUR Müdürü Fatih Işık'a ve personeline teşekkür ederim" dedi