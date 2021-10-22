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'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2021 Cuma 15:57
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'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu

AKSARAY - Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki tarihi ve turistik Saratlı beldesinde yaşayan Nebibe Akbulut’un (69) 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebeklerin yapımını öğrettiği 80 kadın, ürünlerini turistlere satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Saratlı beldesinde oturan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, 7 yıl önce bir esnafın Aziz Mercurius Yeraltı Şehri'ne gelen turistlere sattığı bez bebeğin nasıl yapıldığını merak edip, satın aldı. Ardından söküp, yeniden yaptı. Daha sonra giydikleri eski yöresel kıyafetlerden ve şişelerin metal kapaklarını kullanarak kendisi de bez bebek yapmaya başladı. Yaptığı bebekleri yeraltı şehrine gelen turistlere satan Akbulut, ilk etapta kızları ve diğer yakınları olan kadınlara bebek dikmesini öğretti. Talep üzerine Nebibe Akbulut, beldedeki diğer kadınlara da bebek dikmesini öğretti. Akbulut sayesinde yaklaşık 80 kadın, Aziz Mercurius ve Kırkgöz yeraltı şehirlerinde 'Kapadokya Barbiesi' adını verdikleri bez bebekleri satıp ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

MERAK EDİP BAŞLADI, İŞ KAPISI OLDU 

Bez bebeği merak edip yapmaya başladığını ifade eden Nebibe Akbulut, şunları söyledi:

“7 yıldır bu işi yapıyorum. Bebek yapımını komşularıma, kızıma ve gelinime de öğrettim. Yaptığım bebekleri de kendim, yeraltı şehrinde turistlere satarak ekmek paramızı kazanıyoruz. Bebekleri, kendimizin giydiği yöresel kıyafetlerin eski kumaşlardan üretiyoruz. Bebeklerimizi esnafa da biz satıyoruz. Kendimizi geliştirdik ve bebeklerinin yanında koyun, kedi, köpek gibi yünden ürünler de üretmeye başladık. Bebek işi bizim beldemizin kadınlarının geçim kaynağı oldu. Bebekleri turistlere satıp evimize gelince çok seviniyoruz. Günlük 10 tane bebek üretiyorum ve günlük 200 ile 300 TL gelir elde ediyorum. Bu işe elim alıştığı için bana bebek yapmak zor gelmiyor. Bizim renkli kıyafetlerimizden yaptığımız bebekler daha çok ilgi görüyor. Bu iş sayesinde yapancı dil de öğrendik. Bebeklerimizi de boyutlarına göre 1 dolar ile 10 dolar arasında satıyoruz.”

'BEBEKLER SAYESİNDE KÜLTÜRÜMÜZÜ AVRUPAYA TANITTIK'

Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker de kadınların yapıp sattığı bez bebekler sayesinde Anadolu kültürünü Avrupa'ya tanıttıklarını kaydetti. Türker, ''Beldemizde Kırkgöz Yeraltı Şehri ile Aziz Mercurius isimli iki yer şehirlerimiz var. Günlük yurt dışından bin kişi beldemizi ziyaret ediyor. Kadınlarımız da eskiyen yöresel kıyafetleri, gazoz kabakları ile koyun yününden beldemize gelen turistler için bebek yapıyorlar. Bez bebekler sayesinde hiçbir şey de telef olmuyor. Bebekler aynı zamanda yöresel giyim kültürümüzü yansıtıyor. Biz kitre bebekler sayesinde kültürümüzü tüm Avrupa’ya tanıtma fırsatı bulduk. Beldemize gelen turistler kitre bebek almadan gitmiyor” dedi.

Tur rehberi Viola Ameti ise, ''Saratlı yeraltı şehirleri gerçekten çok güzel ve etkileyici bir yer. Ruslar ve Polonyalı gruplarımız burayı çok sevdi. Çünkü buranın bir tarihi var. Burada bebek satan kadınlar Saratlı bebek diyor. Turistler ise Kapadokya Barbiesi el yapımı olduğu için etkilenip alıyorlar” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapadokya BarbiesiKadınların Umudu
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