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Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 10:03
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Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi

Doğu Karadeniz’de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Bölgede bir günde Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da 23 farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınların tamamı söndürüldü. Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda azalan yağışlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin devam ettiğini söyleyen uzmanlar, yeni yangınların oluşmasına fırsat verilmemesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

‘GEÇEN YIL DA YAŞAMIŞTIK’

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Doğu Karadeniz’de kısa yangın sezonu olarak bilinen sonbahar ve kış mevsimlerinde yangınların oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili, “Bölgemiz büyük oranda yapraklı orman zonundan oluşmakta ve sonbaharda yapraklarını dökmektedir. Sonbahar sonu ve kış aylarında dökülen yapraklar özellikle güneyli kuru rüzgarlarla kurutularak yanmaya hazır hale gelmektedir. Geçmiş yıllarda da aynı şeyi yaşamıştık, bu yıl da aynısını yaşıyoruz” dedi.

‘YANGIN TEHLİKESİ YÜKSEK’

Meteorolojik tahminlere dayanarak önümüzdeki birkaç gün boyunca yangın tehlikesi oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Bilgili, “Havanın ısınmaya başladığını sıcaklığın yükseleceğini ve kuru rüzgarların daha etkili şekilde olacağını görebiliyoruz. Özellikle bugün mevcut tahminler gerçekleşirse yangın tehlikesinin yüksek olabileceğini ve bugünlerde dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayabiliriz. Kırsalda yaşayan vatandaşlar bahçe ve arazilerindeki kesim artıklarını yakarak temizlerken yangınlara zemin oluşturuyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde de bu tür yakmalar sonucunda çıkacak yangınlara şahit olabiliriz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizOrmanYangınItfaiyeTehlike
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