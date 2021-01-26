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Karadeniz yaylalarında kış güzelliği

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Trabzon’da Hıdırnebi Yaylası’nda, muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıkardı. Pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi olan yaylaya gelenler, doğanın eşsiz güzelliğini fotoğraflama şansı yakaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 09:53
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Karadeniz yaylalarında kış güzelliği

Karadeniz’in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Bünyesinde Yayla-Kent Projesi ile inşa edilen bungalov tarzı evlerin yanı sıra sosyal tesislerle ziyaretçilerine konaklama imkânı sağlayan yaylada; doğanın kar ile uyumuyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi olan yaylaya gelenler, doğanın eşsiz güzelliğini fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştiriyor. Sahile yakınlığıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi olan yayla, doğa yürüyüşü, safari, off-road ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kent merkezine henüz kar düşmediği için özellikle hafta sonu vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Beyaz gelinlik giyen Karadeniz’in yaylalarının karla kaplı olması, kış mevsiminin tüm güzelliklerini de ortaya çıkartıyor.

‘YAYLA AŞIĞIYIM’

Hıdırnebi Yaylası’nı gezmek için İstanbul’dan gelen Suna Zihni, “İstanbul’da yaşıyorum ama Trabzonluyum ve tam bir Karadeniz ve yayla aşığıyım ayda bir mutlaka geliyorum memleketime. Bu sefer bu kadar kar varken bir yaylaya çıkıp, Hıdırnebi’yi görmeden, buradan Kaçkarları seyretmeden dönmek olmazdı. Bu akşam İstanbul’a dönüyorum. Burası her hali ile çok güzel” dedi.

‘KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ’

oronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören ve okulların sömestr tatiline girmesinin ardından babası ile yaylaya çıkan Zeynep Bırasoğlu da, “Karnelerimizi aldık, okullar tatil oldu, babamla beraber yaylaya geldik karın keyfini çıkarıyoruz” diye konuştu.

Arazi cipiyle off-road yapmak için yaylaya çıkan İbrahim Mumcu ise, “Hava güzel, etraf kar, tadını çıkarmaya çalışıyoruz kendimizce. Off road yapmaya çalışıyoruz. Gezip tozuyoruz. Bu güzelliği hiçbir yerde bulamasınız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizYaylaTabiatDoğu Karadeniz
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