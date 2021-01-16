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Karlıova'da kar yağışına rağmen 'kuraklık' korkusu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, geçen yıllara göre bu sene geç gelen kar yağışı, bölge halkının yüzünü güldürürken, kuraklık endişesinin önüne geçemedi. İlçede 2020 yılının Ocak ayında yaklaşık 1,5 metre tutan kar yağarken, bu sene sadece 15 santim tutan karın yağması, kuraklık korkusunu devam ettiriyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
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Karlıova'da kar yağışına rağmen 'kuraklık' korkusu

Türkiye'nin en fazla kar yağışının olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, çiftçiler başta olmak üzere bölge halkının kuraklık endişesi, ocak ayı olmasına rağmen sürüyor. Geçen yıllarda bu dönemde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı Karlıova'da, bu sene ancak 15 santimetre oldu. Bu yıl geç gelen kar yağışı, bölge halkının yüzünü güldürürken, kuraklık endişesinin önüne geçemedi. İlçede 2020 yılının Ocak ayında yaklaşık 1,5 metre tutan kar yağarken, bu sene sadece 15 santim tutan karın yağması, kuraklık korkusunu devam ettiriyor. 

İlçe sakinlerinden Yasin Buğda, Karlıova'nın, Bingöl'ün en fazla kar yağan ilçesi olduğunu belirterek, "İlçemiz, Bingöl'ün en fazla kar alan ilçesidir. Normal şartlarda her yıl bu dönemde yerde 1-2 metre kar bulunurken, bu yıl ise 10 santime düştü. Bu durum önümüzdeki yaz mevsiminde ciddi bir kuraklık olacağını işaret ediyor" dedi. 

Karlıova'da tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını anlatan Sadık Uçar ise yeterli kar yağışının olmamasının üreticiler için ciddi sorun olduğunu aktardı. Uçar, "İlçemizde bazen 3 metreye yakın kar yağışı görülürdü. Bu yıl ise sadece kar kalınlığı ortalama 15 santim dolayında. Bu durum da kuraklığa neden oluyor. Bu bölgede tarım ve hayvancılığın yoğun olmasıyla ciddi bir sorun teşkil edebilir. Umarım bu durum bu şekilde devam etmez" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölKarlıovaKuraklık
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