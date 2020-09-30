Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1132
ALTIN
473.423
DOLAR
7.7867
STERLİN
10.0122
EURO
9.1341
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
Galatasaray, Rangers maçı için Glasgow'a gitti
Galatasaray, Rangers maçı için Glasgow'a...
6 bin yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları 72 yıldır sürüyor
6 bin yıllık Kültepe'de kazı...
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi...

Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

Eskişehir’de, evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim’in (40) trafik kazası sonrası ikiye ayrılan yüzü ile kırılan yüz kemikleri, Şehir Hastanesi’ndeki 10 saatlik operasyonun ardından birleştirilerek, eski haline getirildi. Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan Biçim, yeniden konuşmaya ve yemek yemeğe başladı. Plastik cerrahı Doç. Dr. Yakup Çil, operasyonda 10'dan fazla plak ile 40'tan fazla vida kullanıldığını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 11:29
0 Okunma
Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

ESKİŞEHİR - Bursa’da oturan Songül Biçim, geçen ay akrabalarıyla birlikte otomobille memleketi Şanlıurfa’ya giderek, yakınına taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Bursa’ya dönmek için aynı araçla yola çıkan Biçim ve yakınları, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Songül Biçim’in yüzü, ikiye ayrıldı, tüm yüz kemikleri de kırıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biçim, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alınan Songül Biçim’in yüzü, 10 saat süren operasyonda 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanılarak birleştirildi. Yoğun bakım sürecini tamamlayan ve sağlık durumu iyi olan Biçim, dikişlerinin alınmasının ardından normal odaya alındı. Konuşmaya ve yemek yemeğe başlayan Biçim, yüzünün eski haline gelmesinin sevincini yaşadı.

‘AMELİYATI 10 SAAT SÜRDÜ’

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, trafik kazası sonucu Songül Biçim’in genel sağlık durumu çok kötü ve başı ortadan yarılmış olarak hastaneye getirildiğini söyledi. Çok ciddi trafik kazası geçiren Biçim’in tüm üst çene, alt çene ve diğer yüz kemiklerinin tamamen kırıldığına dikkat çeken Çil, "Hastanın yüzünün orta hattındaki tüm bütünlüğü bozulmuş, yumuşak dokuları ayrılmış, burnu bir kenara doğru kaymış durumdaydı. Hastamıza yaklaşık 10 saat süren çok ciddi bir ameliyat yaptık. Bu ameliyat sırasında hastamızın sonradan olabilecek fonksiyon kayıpları ile birlikte kozmetik problem de oluşmaması için saçlı derinin içerisinde, göz kenarlarında ve ağız içinde kesi yaptık. Ekstra kesilerimizi gizleyecek şekilde bir ameliyat yapılmış oldu. Her ne kadar bu hasta trafik kazası sonucu oluşan çok ciddi bir travma olmuş olsa bile biz plastik cerrahi olarak hem fonksiyona hem de kozmetiğe önem veren bir branş olduğumuz için maksimum başarıya ulaşabilmek için estetik kaygılarımızı da göz ardı etmedik. Bu hastada yaklaşık 10 saatlik ameliyat sırasında bütün yüz kemiklerindeki kırıkları eski normal anatomik pozisyonuna getirdik. Daha sonra bu kırıkların hepsini plaklarla ve vidalarla onardık. Yaklaşık olarak hastaya 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanıldı. Bütün dişleri yerlerinden ayrılmış olan hastanın dişleri eski anatomik yerlerine yerleştirilerek tellerle ve diğer ekipmanlarla onarıldı” dedi.

‘ÖNCEKİ DURUMUNA EN YAKIN SEVİYEDE TABURCU EDECEĞİZ’

Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi süren Songül Biçim’in genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çil, "Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra hastamızda yapılacak işlemler daha çok kozmetik maksatlı işlemler olacak. Hastamızı, trafik kazası geçirmeden önceki durumuna çok yakın bir seviyede taburcu edeceğiz. Bu pandemi sürecinde hastanemizde ekipçe böyle büyük bir ameliyatı yapıp, hastamızı da bu şekilde iyi görmek hepimizi mutlu etti” diye konuştu. 

‘DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE HAYATTAYIM’

Songül Biçim ise yüzünün yeniden eski hale gelmesine çok sevindiğini söyledi. Kazadan sonra gözlerini hastanede açtığını ve kaza anını bile hatırlamadığını anlatan Biçim, "Şanlıurfa'ya cenazeye gittik, Bursa'ya evimize dönecektik. Kaza olunca kendimi kaybettim. Burada hastanede gözümü açtım. Şükürler olsun, doktorlarımızın sayesinde hayattayım. Allah hepsinden razı olsun, hepsi çok iyiler. Aynada yüzümü gördüm. Yüzüm çok kötü olmuştu ama şu an iyiye gidiyor şükürler olsun. Bana dua etsinler” dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’ndeki operasyonda Doç. Dr. Yakup Çil’in ekibinin sıra Opr. Dr. Mustafa Tanju Akan, Opr. Dr. Serhat Atalay Eviş, Opr. Dr. Kadir Çimen anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Alpaslan Akcan ile anestezi teknisyeni Özgür Siper ve Tuğba Atalay, yoğun bakım takiplerinde ise Uzm. Dr. Hakan Musa Ayas yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kazada Ikiye Ayrılan Yüzü10 Saatlik Ameliyatla BirleştirildiEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlerin yüzde 93’ünde ağır metaller bulundu
Evlerin yüzde 93’ünde ağır metaller bulundu
Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 'İsrail sazanı' tehdidi
Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 'İsrail sazanı' tehdidi
Çevreye atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Çevreye atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans