Kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu 

Olay, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6647/1 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Ramazan Okumuş'un yakınları meraklanarak evine gitti. Okumuş, yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Okumuş'un cansız bedeninde darp izine rastlanılmadı. Ramazan Okumuş'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Okumuş'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.