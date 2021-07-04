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Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 

Aileleriyle birlikte sahile kahvaltı yapmaya gelen çocuklar ise mutlu olduklarını söyledi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Temmuz 2021 Pazar 14:51
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Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 

İSTANBUL (DHA)

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri koşu, kimileri ise meditasyon yaptı. Aileleriyle birlikte sahile kahvaltı yapmaya gelen çocuklar ise mutlu olduklarını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılmıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Birçok vatandaş, kıyı şeridinde koşu yaptı, bisiklete bindi. Kimileri çimlerde oturarak meditasyon yaparken kimileri ise ailesiyle birlikte pazar kahvaltısının keyfini çıkardı. Öte yandan sahilde spor yapan vatandaşlar havadan da görüntülendi. 

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Ama bu müsilajın görüntüsü beni fevkalade üzdü. Bununla ilgili tedbirlerin alınması, görsel anlamda güzel, daha huzurlu bir denize kavuşmamız en büyük arzumuzdur. Eşim bekliyor, kahvaltı yapacağız. Onu da davet ettim, beraber yürüyelim dedim. Ama o uyumayı tercih etti. Şimdi onunla beraber kahvaltı yapacağız." dedi. 

Spor yapan bir kişi ise dışarıda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bu korona tez zamanda gider. Her günümüz daha rahat olur. Maskeyi de atarız inşallah temennimiz bu. Spor yapmayı çok özledik. Ben evde de yapıyorum zaten. Biz yaz kış oğlumla beraber çıkıyoruz. Yürüyüşümüzü, sporumuzu yaptık." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaPazarSahilYeni Çağrı
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