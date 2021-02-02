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Kolyecik  ile sevdiklerinize değer katın…  

kolyecik, “senin enerjin” ve “senin şıklığın” sloganıyla karşımızda….   sevgililer günü’ne özel tasarımlarıyla kolyecik  müthiş tasarımları almak ve sevdiklerinizi mutlu etmek artık bir tıkla  çok kolay.     

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Şubat 2021 Salı 11:56
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Kolyecik  ile sevdiklerinize değer katın…  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun zamandır sevdiklerimizi göremiyoruz, bir araya gelemiyoruz, sarılamıyoruz. Bu zor günlerden geçerken, sevdiklerinize hediye almak artık bir tık uzağınızda…  Sevgilinizi ve tüm  sevdiklerinizi mutlu edecek tasarımlar için tek adres: Atölyeden-kapına misyonuyla uygun fiyatlar ile  mücevher almak  kolyecik.con.tr  ile artık çok kolay…  

 

Sahare Kuyumculuk, temellerinin atıldığı 1974 yılından bugüne bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktararak deneyimini sadece Türkiye’de değil tüm dünyada paylaşarak sürekli üretip büyüyerek istikrarla yoluna devam etti. En büyük sermayesi tecrübe, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan firmamız tarihi motiflerimizi günümüze taşımakla kalmadı özgün tasarımları farklı konseptleriyle dünyanın dört bir yanına da ulaşmayı başardı.   

Bugün, şimdiye kadar toptancılık sektöründe verdiğimiz hizmeti KOLYECİK adıyla e-ticaret sektörüne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık KOLYECİK sitemizden kaliteli ürünlerimiz ve özgün tasarımlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.  

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Kolyecik  ile Sevdiklerinize Değer Katın…
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