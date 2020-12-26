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Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi 

ARDAHAN'da Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru, görüntülendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:03
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Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi 

Ardahan Göle’de doğan Azerbaycan’ın Sabirabad şehrinde bulunan Aras’la birleşen Kura Nehri’nin kıyısında gezenler ilginç bir ana tanıklık etti. Kura Nehri’ne kıyı Yalnızçam Hasköy sakinleri, buzların üstünde avladığı balığı yemeye çalışan su samuru gördü. Köylülerin cep telefonu ile görüntüledikleri su samuru, etrafta olan bitene aldırmadan yemeye devam etti. Ardından balığı da alarak nehir sularına dalarak gözden kayboldu. Köylülerin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ‘su samuru’ görüntüsü çok sayıda beğeni aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kura NehriSu SamuruArdahan
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