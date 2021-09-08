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Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi

Kayseri Şeker Fabrikasından küspe kurutma tesisi yapım ihalesi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:48
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Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Fabrikası bünyesinde Küspe Kurutma Tesisi Yapımı için ihale düzenleyecek.  

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.30'a kadar Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine sunmaları gerekmektedir. 

İhaleye ilişkin şartname, Plan Proje Yatırım Müdürlüğü’nden ya da [email protected] internet adresinden temin edilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Küspe Kurutma TesisiKayseri Şeker FabrikasıYeni Çağrı
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