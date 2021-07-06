Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1393.98
ALTIN
503.74
DOLAR
8.6703
STERLİN
12.0081
EURO
10.2739
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...

LOİE İSTANBUL'UN KURUCUSU PINAR YILMAZ: “PANDEMİYLE BİRLİKTE ONLİNE SATIŞLAR PATLADI”

LOİE İstanbul markasının kurucusu Pınar Yılmaz 2021 ayakkabı ve çanta trendlerini anlattı. Online satışta zirveyi elden bırakmayan başarılı marka LOİE İstanbul son zamanların en dikkat çeken markası.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Temmuz 2021 Salı 14:06
0 Okunma
LOİE İSTANBUL'UN KURUCUSU PINAR YILMAZ: “PANDEMİYLE BİRLİKTE ONLİNE SATIŞLAR PATLADI”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Dünyada trend olan birçok tasarımı ülkeye ilk getiren marka olan LOİE İstanbul’un misyonu ise ‘’Rahatlık’’ Müşterilerinin rahatlığının her şeyden önce gelmesini önemseyen marka siparişlere yetişemiyor.

LOİE İstanbul kurucusu Pınar Yılmaz; ‘’2021’de bol bol nostalji görmek mümkün. Daha salaş ve oversize kıyafetlerin altına hantal, geniş tabanlı ve rahat ayakkabıları bol bol göreceğiz. Nostaljiyi modern çizgilerle buluşturduğumuz tasarımlar için dünya trendlerini sürekli takip ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde toplum olarak yeniliklere daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Eskiden Markalar yılda iki defa tasarımlarını sevenlerinin beğenisine sunardı şimdilerde ise yılda dört defa trendler yenileniyor. Bu da beraberinde tasarımcıları bir hayli yoruyor. Müşterilerimiz ise bu durumdan çok memnun çünkü dünya trendlerini Türkiye’ye ilk biz getiriyoruz’’ dedi.

Online satışlarda zirveyi bırakmayan LOİE İstanbul ayakkabı ve çanta tasarımlarıyla dünyaca ünlü markaların yakın markajına girdi.

 

PINAR YILMAZ İNSTAGRAM ADRESİ:

@loieistanbul

@isogkgz

GAZETECİ & PR DANIŞMANI & ÜNLÜ ASİSTANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 0531-903-75-51

INSTAGRAM: isogkgz

ŞİŞLİ-İSTANBUL

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

Twitter: https://twitter.com/isogkgzz

Instagram: https://www.instagram.com/isogkgz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
LOİE İSTANBULUN KURUCUSU PINAR YILMAZ: PANDEMİYLE BİRLİKTE ONLİNE SATIŞLAR PATLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köy sessizliğinde, ev sıcaklığında SAFİ OTEL
Köy sessizliğinde, ev sıcaklığında SAFİ OTEL
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12 oldu
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12 oldu
Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü
Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans