MARK MACDONALD, TÜRKİYE'YE GELİYOR

DİNÇER KARACALAR

Dünyanın 60 ülkesinde doğal beslenme ürünleri ile tanınan Kyäni, Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatını ünlülerin beslenme ve fitness uzmanı Mark Macdonald’ın katılımıyla Ekim ayında Türkiye’de başlatıyor.

Kyani Bilim Kuruluna katılan, dünyanın en önemli beslenme ve fitness uzmanı, kitapları en çok satan yazar, TV kişiliği ve girişimci; Mel Gibson, Oprah Winfey ve Mehmet Öz gibi ünlülerle çalışan Mark Macdonald sağlıklı yaşamın sırlarını paylaşacak.

Kyäni’ye özel Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatını Türkiye’de de başlatmak üzere Ekim ayında özel olarak Türkiye’ye gelen Mark Macdonald büyük bir lansman ile ses getirecek.