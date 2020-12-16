Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1404
ALTIN
466.757
DOLAR
7.8016
STERLİN
10.5495
EURO
9.5156
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet
Tapu ve Kadastro Genel...
Muş Ovası Tarım Stratejik Eylem Planı Hazırlanacak
Muş Ovası Tarım Stratejik...
Görsel mecra malzemesi alınacaktır
Görsel mecra malzemesi alınacaktır
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi 54 sürekli...

Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak

Diyarbakır'da 10 yıl önce terör saldırısında şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın adı, anne ve babası tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde yaptırılan 4 bin kitap kapasiteli kütüphanede yaşayacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Aralık 2020 Çarşamba 15:30
0 Okunma
Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak

MARDİN - Diyarbakır'da 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adına, babası Mehmet Albayrak ve annesi Asiye Albayrak, memleketleri Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki 75'nci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane ve etüt salonu yaptırdı. 4 bin kapasiteli kütüphane ve etüt salonunun açılış törenine Albayrak çiftinin yanı sıra Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile kurum müdürleri katıldı. Baba Albayrak kütüphaneyi köy çocuklarına armağan ettiklerini belirterek, "Bize yardım eden, etmeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'CİDDİ İHTİYAÇ VARDI'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okulun ciddi bir ihtiyacı olduğunu, onun da bu vesileyle karşılanmış olduğunu söyleyerek, "Katkı sağlayan herkesten, özellikle de şehidimizin ailesinden Allah razı olsun. Okullarımızda küçük çaplı kütüphanelerimiz vardı. Fakat bu denli kitap sayısı bol, aynı zamanda çocuklarımızın kendi kendine ders çalışabilecekleri bir ortamları yoktu. Bu vesileyle birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir alan tesis edilmiş oldu" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Midyatlı şehid4 Bin Kitaplı KütüphaneDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı
Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans