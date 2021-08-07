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Mono clinic 200’e Yakın Fenomeni  tedavi etti.

Sağlık turizmi alanında marka haline gelen Mono Clinic, yetenekli cerrahları ve dünya standartlarında tıbbi prosedürleriyle sadece yurtdışından gelen hastaların değil aynı zamanda dünyaca ünlü fenomenlerin de ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Ağustos 2021 Cumartesi 18:39
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Mono clinic 200’e Yakın Fenomeni  tedavi etti.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Eyup Derundere tarafından İzmir'de kurulan Mono Clinic plastik cerrahi, obezite cerrahisi, kozmetik diş tedavileri ve saç ekimi alanlarında sunduğu başarılı tıbbi prosedürlerle yurtdışından gelen hastaların ve dünyaca ünlü fenomenlerin ilgi odağı haline geldi.
Bu Yıl İçerisinde Dünyaca Ünlü 200’e Yakın Fenomen Mono Clinic’te tedavi oldu
Türkiye’deki sağlık turizmi uygulamalarının öncüsü konumunda olan Mono Clinic, bu yıl içerisinde dünyaca ünlü 200’e yakın fenomen tarafından tercih edildi.
Mono Clinic’i ziyaret eden isimler arasında Alexis Stone, Suicide Girl Riae, Fitness Model Mia, Supermodel Carla Howe, Nijerya Güzeli Ronnie ve Dream Boys üyeleri de yer alıyor; klinikteki tıbbi deneyimlerinden oldukça memnun kalan ünlü isimler, tedavilerinden sonra Mono Clinic’in yetenekli cerrahlarına ve titiz tıbbi ekibine övgüler yağdırdılar.
Sağlık turizmi kapsamında geniş yelpazede oldukça başarılı tıbbi deneyimler sunan Mono Clinic, aynı zamanda Avrupa, Amerika ve Afrika'dan da çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor; klinik geçtiğimiz yıl plastik cerrahi, obezite, diş ve saç ekimi tedavileri için 1500’ün üzerinde yabancı hasta tarafından ziyaret edildi.
“Tedavilerimizde En Gelişmiş Teknikleri ve Teknolojiyi Kullanıyoruz.”
Mono Clinic’in Hasta İlişkileri Koordinatörü kliniğin Türkiye’de ve dünyada sağlık turizmi alanındaki önemli yeri hakkında “Mono Clinic’in tıbbi ekibi alanında uzmanlığını kanıtlamış ve deneyim sahibi profesyonellerden oluşur. Plastik, obezite, diş ve saç ekimi tedavilerimizde en gelişmiş teknikleri ve teknolojiyi kullanıyoruz; en iyi sonuçlar ve en konforlu tıbbi deneyim için dünya çapındaki gelişmeleri takip edip tedavilerimize en uygun ve etkili şekilde adapte ediyoruz.” dedi.
, kliniğin fazla sayıda dünyaca ünlü ismi ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade etti; “Mono Clinic’in gelişmiş tedavileri yanında, İzmir-Türkiye’deki dikkat çekici ve turizm merkezi konumu, bizi tercih eden yabancı hastalarımıza ve ünlü isimlere sadece kaliteli ve konforlu değil aynı zamanda oldukça keyifli bir deneyim sunmamıza olanak sağlıyor.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sağlık TurizmiMono Clinic
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