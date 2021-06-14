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NARSİST BİR BİREYLE YAŞAMAK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2021 Pazartesi 16:29
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NARSİST BİR BİREYLE YAŞAMAK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Günümüzde çok sık rastladığımız rahatsızlıklardan biri olan narsist kişilik bozukluğu, bireyin kendini aşırı derece beğenmesi uç noktalarda bu durumu yaşamasına denmektedir. Hayatımızın her noktasında karşılaşabileceğimiz narsistlik, doğru şekilde analiz edilmesi gerekmektedir yoksa karşısındaki bireye hayatı çok zorlaştırabiliyor.

Narsist birey, ilk karşılaştığınız zaman çekici, kolaylıkla ikna edebilen, lider ruhuyla sizi kolaylıkla fethedebilir. Size olan ilgisi hoşuna gider ve kendinizi değerli hissedersiniz. Daha sonra sizden vazgeçtiğinde iletişim kuramadığınız birine dönüşmektedir. Düzelir umuduyla evlenirseniz yanıldığınızı görürsünüz. Karşınızdaki bireyin narsist kişilik bozukluğu olup olmadığını iyi şekilde gözlemlemelisiniz. İletişim kuramadığınız zaman bir uzmanla görüşmelisiniz.

Narsist Bireyleri Nasıl Tanırız?

  1. Bencildirler, karşı tarafı anlamaya çalışmazlar ve sizin ne hissettiğinize ve düşündüğünüze önem vermezler.
  2. Ne olursa olsun her zaman kendilerini haklı olarak görürler ve genellikle kendileri hata yapsalar bile başkalarını suçlarlar.
  3. Genellikle sizin olumsuz duygularınızı uyandırarak dikkat çekerler ve sizin dengenizi bozmak onları güçlü hissetmelerine neden olur.
  4. Kendilerinin odak noktası olduğunu ve onlar olmadan başkasının bir şey yapamayacağını düşünürler.

Peki Narsistlere Karşı Nasıl Davranmalıyız?

  1. Ne olursa olsun kendisiyle tartışmayın. Çünkü haklı çıktığınız zaman size öfkelenir ve hatta kinlenir. Bu yüzden susmak güzel bir çözümdür.
  2. Onlara direk ne anlatmak istediğinizi söylemeyin. Kendisine ‘bunu bu şekilde yaparsan insanlar ne düşünür?’ diye sormalı ve cevabını kendisinin bulmasını sağlamalısınız. Çünkü narsistler için kendilerinin dışarıdan iyi görünmesi oldukça önemlidir. 
  3. Kendisine karşı öfkenizi kontrol etmelisiniz. Suçlayıcı şekilde konuşmamalısınız.
  4. İçe kapanık şekilde kalmamalısınız. Tartışma sırasında geri çekilmeniz narsist bireyin daha çok eleştirmesine sebep olacaktır. Duygularınızı ifade edebilecek cümleler kurmalısınız.
  5. Amaçlarına ulaşmak için söz verirler ancak tutmazlar. Bu yüzden verdiği sözleri değil, davranışlarını ödüllendirmelisiniz.
  6. Ortak hedefler belirlemelisiniz. Çünkü hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar.
  7. Yaşadığınız bu durumu kabul edip, kendinize karşı dürüst olmalısınız. Onu değiştiremezsiniz. Sizin duygularınızı ve düşüncelerinizi önemsemiyor ise hiçbir zaman önemsemeyecektir. Kendinize olan saygınızı ve güveninizi kaybetmemelisiniz. Çünkü bu sizin yetersizliğiniz değil.

Anahtar Kelimeler:
NARSİST BİR BİREYLE YAŞAMAK
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