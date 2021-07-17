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Nazlı Aksu’dan  Harika Tasarımlar

Farklı tasarımları ve farklı kimliği ile yaptığı dekorasyonlarla büyük beğeni toplayan Nazlı Aksu, evlerinizi değiştirmeye ve evinize değer katmaya geliyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22
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Nazlı Aksu’dan  Harika Tasarımlar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Instagram ve sosyal mecrada oldukça isminden söz ettiren Nazlı AKSU sosyal mecradan birçok insana ulaşıp yaptığı dekorasyonları günümüzün çağı olan sosyal ortamda takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyayı adeta katalog gibi kullanan Aksu, dekorasyonun tek influenceri olmayı hedefliyor.  Sosyal medya üzerinde @nazliaksuofficial diye ulaşabilir, evinizin dekore edilmesiyle ilgili bütün bilgiyi doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dekorasyonla nasıl tanışıp başladığınız sorusuna şu yanıtı verdi sayın Aksu:

''Evde yalnız kaldığım süre içerisinde dekor ve dekorasyon tasarımlarıyla ilgilenmeye başladım. Evimde ki tüm eşyalar, baştan aşağı hepsi kendi çizimlerime aittir. Her eşyamın boyasından, boya markasına kadar tek başıma ilgilendim. Yaptığım iş bana zevk vermeye başladıkça insanlar da çizimlerimi görmeye başlamıştı ve bu sayede bir çok firmadan teklif aldım.  Bende ki eşyalar , ürünler hep farklı olsun istemişimdir. Kalıplaşmış tarzlardan hep uzak kalmışımdır ve tüm eşyalarım da el emeğim var.

Dekorasyona karşı o kadar büyük bir ilgim var ki boş bir duvara bakınca bile aklımdan bir çok şey, bir çok çizim geçiyor.

Daha sonrasında harabe bir ev satın alıp dış mimarisinden iç mimarisine, koltuklarımın kumaşına kadar her şeyiyle içli dışlı ilgilendim.  Daha sonrasında antika eşyalardan dönüşüm yaptım, bahçe verandalarına salıncaklar tasarladım. Ben bir kadın olarak yoktan var edecek biriydim her zaman. Kafama ne koyduysam yapan, her şeyin en ince detayına kadar ilgilenen bir yapım vardır. Bu yapımın daha çok burcumdan kaynaklandığı söylense de ben bunların bir kadın gücü olduğuna inandım.''

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nazlı AksuHarika TasarımlarDekorasyonInstagram
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