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Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının lansmanına büyük ilgi

Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının lansmanı  8 Ekim Cumartesi günü Tarihi Bıçakcı Han’da gerçekleşti.

16 Ekim 2022 Pazar 11:04
Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının lansmanına büyük ilgi

ASLI M. SARI

İZMİR

Neslihan Karayılan'ın 3'ncü kitabı Kırk Hayat Kırk Hikaye lansman gecesi İzmir'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Geceye Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, İYİ Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem İzmir Baro Başkan Adayı Av. İlke Erol, Radyo programcısı Öykü Orakcı, çok sayıda Milletvekili, ilçe başkanları ve gazeteciler katıldı.

  

Ege'nin Gazetesi'ninde Genel Koordinatörlüğü'nü yapan Neslihan Karayılan'ın kitabında şu isimler yer alıyor:

1. Kemal KILIÇDAROĞLU 

2. Mehmet Seyfi OKTAY 

3. Yaşar SEYMAN 

4. Neptün SOYER 

5. Kani BEKO 

6.  Seniye Nazik IŞIK 

7. Bayram YILMAZKAYA 

8. Huriye SERTER 

9. Halil ERGÜN 

10. Serap ÖZÖKTEM 

11. Mehmet Sıddık KALAY 

12. Tülin KESİKTAŞ 

13. İsmet KURT 

14. Yasemin Türk REŞİTOĞLU 

15. Ali KARAYILAN 

16. Aysel ÖZTEZEL 

17. Ekrem ASLAN 

18. Hatice GÜLEÇ

19. Mustafa FIRAT 

20. Pervin SENEM 

21. Mahmut ESKİYÖRÜK

22. Zekiye Seda SÖNMEZ 

23. Mert AYDINER 

24. Serap YILMAZ 

25. Mehmet DOĞAN 

26. Kamuran ELBEYOĞLU 

27. Osman SİRKECİ 

28. Burak KOTAN 

29. Hatice AYDIN TANRIVERDİ 

30. Kemal DÜZOVA 

31. Medeni ERDEM 

32. Güneş TUNÇ HUMOĞLU 

33. Murat USLU 

34. Mustafa NADİR ÇIPLAK 

35. Kıvılcım MERT 

36. Zerrin AYDEMIR 

37. Aziz BABACAN 

38. Hossain ARİAN 

39. Kazım ÇELİK

40. Mehmet ARISOY

Neden hikayeler?

Yazar Karayılan’a kitabın nasıl yazıldığını ve neden hikayeler dediğini sorduk.

“Kendimden çıktım yola, kendi hikayemden… Bir insanın yüreğine en çok merhamet duygusunun yakıştığını, acıların da taçlandırdığını gördüm ve en önemlisi de ölümün hayat karşısında meydan okuduğunu gördüm. Anladım ki her hayat aslında bir hikaye arayışıydı. Çünkü her kavşak noktasında bir ses, "Ya devam edersiniz ya da bitirirsiniz" diye fısıldar kulaklarımıza. Önemli olan tüm acıyana ve acıtana rağmen devam etmekti. Ve pencerenin dışındaki değil, içindeki güneşle beraber olmaktı. Aslında hiç birbirimizin birbirinden farkı yoktu. Aksine üstlendiğimiz her isim bizi daraltıyor, köşeye sıkıştırıyordu. Adil olmak gerekiyordu. Çünkü çınar ağaçlarının, çam yapraklarının, karıncaların bile hakkı vardı üzerimizde. Bu yüzden de insanca yaşamak için üzerimize düşen neyse yapmamız gerektiğine inandım. Kendimden çıktım yola ve gördüm ki, her hayat bir hikaye arayışıydı. İnişler, çıkışlar, kimi zaman umutsuzca dibe vuruşlar. Hiç bitmeyeceğini sandığımız sevinçleri, yine hiç bitmeyeceğini sandığımız acıları ile… Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının yaratıcısı olan ve hikayesi ile bu yolculukta bana eşlik eden, Kahramanlara teşekkürlerimle… Ne mutlu kendi hikayesinin kahramanı olabilene...” ifadelerini kullandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Neslihan KarayılaKırk Hayat Kırk HikayeLansmanKitapYeni ÇağrıASLI M. SARI
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