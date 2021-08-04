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Ödüllü kuaför Yusuf Aydın Erkeklerin 2021 ’de yazın trendi perma oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:53
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Ödüllü kuaför Yusuf Aydın Erkeklerin 2021 ’de yazın trendi perma oldu

HABER: MURAT UYGUR

Yaz aylarında sağladığı kullanım kolaylıkları ile erkeklerde perma işlemi giderek daha fazla tercih edilerek 2021’nin trendi oldu.

Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Ödüllü kuaför Yusuf Aydın haftada en az 10 müşterilerinin perma yaptırdığını ifade ederken bu yazın trendinin ise yine perma olacağı öngörülüyor.

Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz.

Yusuf Aydın, Arnavutluk´ta düzenlenen? Dünya Kuaförler Yarışması´nda da en iyi saç tasarım ödülüne layık görüldü.

Türkiye´yi Avrupa´da temsil ediyor Yusuf Aydın, ekip olarak hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu söyledi.   

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