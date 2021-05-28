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Sadece Beslemiyor, Ayrıca İyileştiriyor!

MELEKLER ŞEHRİ SOKAK HAYVANLARINI KORUMA DERNEĞİ DÜNYANIN YALNIZCA İNSANA AİT BİR YER OLMADIĞINI YENİDEN HATIRLATIYOR

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 13:47
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Sadece Beslemiyor, Ayrıca İyileştiriyor!

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Kendi çevresindeki sokak hayvanlarının beslenme ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına başlayan Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği; bölgesel olarak çıktığı manevi yolculuğuna, ulusal olarak devam ediyor. 40 hayvanın bakımını sağlamak hedefiyle kolları sıvayan Melekler Şehri, kendi imkanlarıyla kurduğu barınağında bugün 550’den fazla canlının hayatına dokunuyor. Besleme bölgeleriyle birlikte her gün binlerce can dostumuzun yaşama tutunmasına yardım eden dernek, daha çok sayıda hayvana ulaşmak için tüm Türkiye’den destek bekliyor. 

Can dostlarımıza sahip çıkan Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği; ilk olarak kendi çevrelerindeki sokak hayvanlarının yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, daha sonra sokakta buldukları bir köpeğe yuva bulamadıktan sonra barınağa bırakmak zorunda kalmalarıyla bu işe başlayan barınak gönüllüleri tarafından kuruldu. Barınakların yaşadıkları bölgeye uzak olması nedeniyle kendilerine de yakın olan Silivri – Çatalca taraflarında 40 hayvanın bakımı hedefiyle kurulan dernek, kurucularının önderliğinde ve bağışların sayesinde bugün 550’den fazla cana, yoldaşlık ediyor. Çıkılan beslenme bölgeleriyle birlikte daha çok cana ulaşan Melekler Şehri, günde 50’ye yakın sarfiyat ile çok sayıda hayvanın beslenme ihtiyacını karşılıyor. 

Sadece Beslemiyor, Ayrıca İyileştiriyor!

24 Temmuz 2019 itibariyle resmen bir dernek olan Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği; yardıma muhtaç hayvanların beslenmesi, bakımı ve tedavileriyle birebir ilgileniyor. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların öncelikle yaşam hakkı refahını sağlamaya yönelik çalışmalarda aktif rol üstelen dernek; bakımını üstlendiği hayvanların hastalıklarını araştırıyor, yaş ve sağlık durumu ne olursa olsun en ağır hasta vakalarda dahil tüm tedavi süreçlerini sıkı bir takip ile yönetiyor. Üyelerin ve bağışçıların destekleriyle var olan ve daha çok hayvana ulaşmayı hedefleyen Melekler Şehri, yaşamlarını kolaylaştırmak ve refah seviyelerini de arttırmak için mutlaka tüm hayvanları kısırlaştırıyor.

Can Dostlarımız Instagram’da @meleklersehridernegi Hesabından Sıcak Yuvalara Kavuşuyor

“Dünya yalnızca insanlara ait değil” mottosuyla faaliyetlerini yürüten Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Instagram’ı da aktif kullanarak “Meleklersehridernegi” kullanıcı adlı hesabında can dostlarımıza sevgi dolu yuvalar arıyor. Tüm çalışmalarını interaktif olarak sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan Melekler Şehri, yetişkin hayvanları kısırlaştırarak ve sağlıklı bir şekilde, bebekleri ise takip şartı ile sıcak yuvalarına kavuşturuyor. Ayrıca konuşamayan dostlarımızın sesi olarak onların haklarını gür bir şekilde savunuyor. 

Takip, destek ve detaylı bilgi için:

Instagram: https://instagram.com/meleklersehridernegi?utm_medium=copy_link

Web: http://www.meleklersehridernegi.org.tr/

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıDernekSokak Hayvanlarını Koruma Derneği
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