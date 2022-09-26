Sokak hayvanlarının tedavisi için ücretsiz klinik açtı

ADANA’nın Karataş ilçesinde hayvansever Devran Naz (34), sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı için ücretsiz veteriner kliniği ve barınak açtı. Sadece sokak hayvanlarının tedavi edildiği klinikte, taburcu edilen hayvanlar sahiplendirilirken, sokakta yaşayamayacak olanlara ise barınak bünyesinde bakılmaya devam ediliyor.



Avustralya’dan 5 yıl önce Türkiye’ye gelerek memleketi Adana'nın Karataş ilçesine yerleşen iş insanı Devran Naz, çiftçilik ve müteahhitlik yapmaya başladı. Naz, ilçede çok sayıda sokak hayvanının yaşadığını fark edince gönüllü olarak besleme faaliyetlerinde bulundu. Bakıma muhtaç hayvanları da kendi imkanlarıyla tedavi ettiren Naz, ilçede veteriner kliniği olmadığı için klinik açmaya karar verdi. İnşa ettiği apartmanın 2 katını klinik, terasını ise barınak haline getiren Naz, Karataş Belediyesi’nden de veteriner hekim desteği aldı. Kliniği son teknoloji cihazlarla donatan Naz, hem ilçe halkına hem de kimsesiz hayvanlara hizmet vermeye başladı.



BAĞIŞ KABUL EDİLMİYOR



Bağış kabul etmeden çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Devran Naz, “İlçenin yanı sıra çevreden de çok sayıda bakıma muhtaç veya yaralı hayvanı toplayıp burada bakıyoruz. İyileştirdiklerimizi sahiplendiriyoruz ancak sahiplendiremezsek de burada bizimle yaşıyorlar. Kliniğimizde hemogram ve röntgen cihazı gibi gerekli tüm malzemeler bulunuyor. Burası tamamen sokak hayvanları için ücretsiz bir klinik. İlçemizde özellikle yaz tatillerinde sokak hayvanlarına çok sayıda araba çarpıyor. Daha önceden bu hayvanları götürecek yer yoktu ama şu anda var. Sokak hayvanları için güzel bir hastane oluşturduk. Artık halkımız duyarlı olsun. Kazaya karışan hayvan gördüklerinde görmezden gelmesin, bize getirsinler. Ücretsiz tedavi ediyoruz” dedi.