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Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2020 Salı 08:59
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Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

Olay, bugün saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında meydana geldi. Çevreden geçen mahalle sakinleri, kanalda suyun için hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişini öldüğünü saptadı. Büyükşehir Belediyesine ait su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesedin 50 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuTahliyeKanalCeset
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