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Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 14:53
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Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi

BALIKESİRAyvalık ilçesindeki Taşlı Ada'nın doğal sit alanı koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak değiştirildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, 26 Eylül 2020 tarih ve 31256 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayvalık'taki Badavut bölgesinden sonra Taşlı Ada'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescillenip ilan edilmesini ilçe halkı sevinçle karşıladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Taşlı Ada'nın, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisindeki 22 adadan biri olduğunu belirtti. Başkan Ergin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın hassas ve korunması gereken bir alan olduğunu belirterek, "Bu alanda korunması gereken birçok güzellikler mevcut. Biz; belediye ve Ayvalık halkı olarak, bu bölgenin korunması için mücadele ediyoruz. Bir yandan da dikkatli bir şekilde kullanımını her zaman öngörmüşüzdür. Son olarak Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanları içerisinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Çevre koruma konusundaki bu hassasiyetin gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse hükümet tarafından ciddi bir şekilde algılanıp, tabiat parkımız içerisindeki sayısının artmasını bekliyoruz. Tabi ki bu sayı arttıkça, en azından bizim de gönlümüz rahat olur. Geçmişten gelen ve halen daha da sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz” dedi.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Akın, karardan dolayı çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı iletiyorum. Ayvalık’ın böyle kararlara ihtiyacı var. Ormanlarımızın, tarihi dokularımızın korunması için attığı bu adıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Diş Hekimi Murat Kale ise, “Ayvalık, çevresi ve doğal varlıklarıyla zengin bir bölge. Bu bölgenin koruma altına alınması önemli bir karar. Diğer alanlar da bu karar içine alınırsa çok mutlu oluruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Esnaf Hakan Nurlu da, “Cumhurbaşkanımızın bu kararından memnunuz. Ayvalık’ın, ormanlarına, adalarına, değerlerine sahip çıkılmalı” derken, emekli Rüstem Yılmaz ise, bu kararın, Ayvalık’a zenginlik kazandıracağını, kararın ilçedeki tüm adalar ve ormanlar için uygulanmasını istediklerini söyledi.

Ayvalık’ta taksicilik yapan Zahir Güler, bu tür adımların kendilerini sevindirdiğini, Ayvalık değerleri ve turizm açısından önemli olduğunu vurguladı.

Opera sanatçısı Serpil Çiloğlu ise, Ayvalık’ın yararına olan her türlü kararı desteklediklerini ifade etti.

DHA

Son Güncelleme: 30.09.2020 15:00
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyvalıkTaşlı AdaKesin Korunacak Alan
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