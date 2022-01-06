Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,009.62
ALTIN
798.21
DOLAR
13.85
STERLİN
18.77
EURO
15.67
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alacak
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2022 Perşembe 10:47
0 Okunma
Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu

ERZURUM - Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen Afgan Necibullah Niyazey (35) ile Aşıkullah Ahmedzey'in (21) aşırı soğuktan el ve ayakları dondu. Polis tarafından Erzurum girişinde yakalanıp, Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülen Ahmedzey'in iki elinin donduğu, Niyazey'in ise donan sol ayağından iki parmağının kesileceği belirtildi. 

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isterken, aşırı soğuktan el ve ayakları donduğu için yürüyemez hale gelen 3 Afganistan uyruklu, kent girişindeki Kars Kapı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan Afganlardan 1'i, taburcu edildi. Elleri ve ayakları donan Aşıkullah Ahmedzey ile Necibullah Niyazey'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Afganlardan Necibullah Niyazey'in sol ayak parmağından ikisinin kesileceği belirtildi. 

'DİĞER 7 KİŞİYE NE OLDU, BİLMİYORUM'

Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için 10 arkadaşı ile birlikte yola çıktıklarını ve 15 günde yürüyerek buraya geldiklerini söyleyen, evli ve 5 çocuk babası Necibullah Niyazey, "Kar yağışı ve aşırı soğuklar, bizi birbirimizden ayırdı. 10 kişiden 3 kişi, buraya gelebildik. Diğer 7 kişiye ne oldu, bilmiyorum. Benim ayaklarım, arkadaşım Aşıkullah'ın ise elleri dondu. Diğer arkadaşımız taburcu edildi. Bizim tedavilerimiz devam ediyor. Doktor ve hemşireler bizimle çok ilgileniyor. Hepsine minnettarız ama hayalimiz de bizim gibi dondu. Buradan sonra bizi de ülkemize geri gönderecekler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Umut YolculuğuAfganistanEl Ve Ayakları Dondu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Kaya: Yaban hayatı tehlikede
Doç. Dr. Kaya: Yaban hayatı tehlikede
"Yasaklı ırkların kayıt süresi uzatılmalı"
"Yasaklı ırkların kayıt süresi uzatılmalı"
Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' dedi
Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' dedi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans