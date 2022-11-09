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ÜNLÜ İSİMLER, ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN UCİM İLE KOŞTULAR!

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, 6 Kasım 2022 tarihinde, değerli sanatçılarımızın da katılımları ile N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda koştu.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:41
ÜNLÜ İSİMLER, ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN UCİM İLE KOŞTULAR!

ASLI M. SARI

Çocuk ihmal ve istismarı konusunda her daim toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği,  6 Kasım 2022 tarihinde değerli sanatçılarımızın da katılımları ile N Kolay 44. İstanbul Maraton’ unda koştu. İstanbul Maratonu öncesinde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından, çocuk ihmal ve istismarını önleme farkındalığı için İstanbul Maratonu’na katılma ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne destek olma konusunda çağrıda bulundu.

Dernek başkanları Saadet Özkan, Yücel Ceylan ile Uraz Kaygılaroğlu, UCİM sponsoru adL firması sahipleri Adil Işık ve Zehra Işık, Berkan Karabulut, Janset Paçal, Pınar Tartan, Ethem Onur Bilgiç, Semiha Bezek, Bora Akkaş,  Berkan Karabulut, Hakan Karabulut, Merve Çağıran, Elvan Dişli, Aslı Melisa Uzun, Aybüke Albere, Ece Begüm Yücetan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Pelin Altan, Lale Onuk, Ebru Sam, Anıl Altan, Eylül Su Sapan, Burak Deniz, Gülçin Ergül, çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile birlikte N Kolay 44. İstanbul Maraton’ unda koştular.

Ünlü isimler Maraton sonrası sosyal medya hesaplarına yükledikleri fotoğraflara ekledikleri bağış linki ile kampanyanın 21.12.2022 tarihine kadar devam ettiğini hatırlatarak,  daha fazla çocuğa eğitim bursu, hukuki danışmanlık ve rehberlik vermesi konusunda UCİM’ i desteklediler. 

UCİM kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, “ Bizler kahraman çocuklarımızın en iyi mevkilere gelmesi, mutlu olması için mücadele ediyoruz. Davalarda sesimizi gür çıkartabilmek için maratonda koştuk. Biz milyonlarca vicdanlı insanın yüreğini taşıyoruz, ahlaki cesaretimiz ile çocuklarımızı koruyacağız” , UCİM kurucusu ve Genel Başkanı Yardımcısı Yücel Ceylan, “ UCİM için koşan sanatçı ve iş dünyasından herkese, koordinatörlerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkür ederiz” sözleri ile katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

A: Nisbetiye Mah. Belediye Sitesi Yolu Sok. Belediye Sitesi A6 Blok Müstakil Girişli Bahçe Beşiktaş - İstanbul

 T: O 538 491 69 79

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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