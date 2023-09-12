İSTANBUL (AA) - Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda Manukau'daki Ignite Colleges'de düzenlenen aşçılık yarışmasında 29 şef, bu yılın sonlarında İspanya’nın Valladolid kentinde düzenlenen Dünya Tapas Yarışmasında Avustralasya'yı temsil etme şansı için mücadele etti.

Yeni Zellanda’daki Cordis Auckland otelinin Tunç, Yeni Zellanda malzemeleriyle baklavayı yorumlayarak hazırladığı "Herkes için Baklava" ile yarıştı. Yeni Zelanda king somonu limonlu horopito şurubu, kawakawa yeşil yağı ve ayranla birleştirerek baklava oluşturdu.

Tunç’un deniz üzümleriyle süslediği ve kokteyl bardağında servis etiği bu yemek, aralarında ünlü şefler Simon Gault ve Michael Meredith'in de bulunduğu 7 kişilik jüri heyetinin beğenisini kazandı.

Sunum, özgünlük, lezzet ve iş potansiyeli dahil olmak üzere tüm kategorilerde en yüksek puanları alan Tunç, 2023 Avustralasya Tapas Şampiyonu unvanını kazandı.

28 yaşındaki Tunç, Kasım ayında Dünya Tapas Şampiyonası'nda Avustralasya'yı temsil etmek için Valladolid İspanya’da yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Tapas Yarışması jüri üyesi ve E Spain organizatörü Angel Moreton, baklavanın, Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini yenilikçi bir şekilde birleştirmesi ve mutfak normlarına meydan okuyan benzersiz ve uyumlu bir lezzet profili sergilemesi nedeniyle öne çıktığını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu Şef Eda Tunç ise iki farklı ama aynı derecede lezzetli dünyanın uyumlu evliliğini kutlamak için Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini bir araya getirmek istediğini açıkladı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda geleneksel tariflerin sınırlarını zorlamak ve nelerin bir araya getirilebileceğine dair normlara meydan okumak istedim. İspanya'da Avustralasya'yı temsil edebildiğim ve dünyaya Türk baklavasının benzersiz Yeni Zelanda malzemeleriyle birleştirildiğinde ne kadar muhteşem olabileceğini gösterebildiğim için çok gurur duyuyorum. Hangi kültürden olursa olsun herkese hitap edecek bir yemek olduğuna inanıyorum ve bu yüzden ona 'Herkes İçin Baklava' adını verdim."