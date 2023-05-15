Sevgili dostlar Yeni Dünya Düzeni şüphesiz Asya’dan doğuyor. Hem ekonomik olarak hem de yeni siyasi düzen olarak büyük değişimler başladı. Bu değişimlerin önemli oluşumları var. Bunların en önemlilerinin başında BRICS gelmektedir.

Ekonomik gücü G7 ülkelerini geçen BRICS, yeni üyelerle genişlemeye hazırlanıyor. 2023 Zirvesi’nin Güney Afrikalı ev sahipleri, şimdiden 19 ülkenin sırada beklediğini açıkladı. Atlantik yayınları, BRICS’in yeni para biriminin Dolar Saltanatı’nı yıkabileceği uyarısı yapıyor. Bu bile ABD’nin korkulu rüyalar görmesine yetiyor. Paranın yavaş yavaş el değiştirmesi de Yeni Düzende Asya’nın yükselişine işaret ediyor. Özellikle Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler bu konuda aktif rol oynuyor.

BRICS, an itibariyle dünyadaki en popüler uluslararası kurum. Güney Afrikalı diplomatın aktardığına göre şu ana kadar “13 ülke resmi olarak, 6 ülke ise gayrı resmi olarak” ittifaka katılma talebini bildirdi. Sooklal, “Her gün yeni katılım başvuruları alıyoruz.” diyor. 2-3 Haziran’da Cape Town’da yapılacak olan BRICS Zirvesi’nin en önemli gündemlerinden birinin BRICS’in genişlemesi olduğunu, bunun nasıl gerçekleşeceğine dair somut mekanizmaların bu toplantıda ele alınacağını belirtiyor. BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, şubat ayında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İran’ın resmi olarak katılma başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Bu iki ülkenin katılma hususunda başrol de Çin var. BRICS üyesi olmak isteyen diğer ülkeler şöyle: Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Bahreyn ve Endonezya. Bunlar dışında Doğu Afrika’dan iki, Batı Afrika’dan da bir ülkenin başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Foreign Policy dergisi 24 Nisan’da “BRICS Para Birimi Doların Hakimiyetini Sarsabilir” başlıklı bir makale yayımladı. Trump döneminde Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Kurulu Üyesi olan Joseph W. Sullivan’ın kaleme aldığı analiz, “Dolarsızlaşma zamanı nihayet gelmiş olabilir.” saptamasıyla başlıyor. Makalede, BRICS’in yeni para biriminin, “rezerv para birimi olarak ABD dolarını gerçekten yerinden edebileceği” itiraf ediliyor. Geçmişte önerilen alternatiflerden farklı olarak BRICS parasının, “doların tahttaki yerini gasp etme ya da en azından sarsma potansiyeline sahip olduğu” vurgulanıyor.

Bütün bu veriler ve gelişmeler geleceğin dünyasında Asya tandanslı büyük bir değişime ve büyümeye işaret ediyor. Bu noktada Türkiye’de büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu tarz kuruluşlarda Türkiye’nin var olması gelecek dönemde büyük kazançlar ve kazanımlar sağlayabilir. Geleceği bu manada iyi okumak ve anlamak önemli... Dünya’daki bu değişim sadece ekonomide olmayacak ve değişimler pek çok ülkeye de etki edecektir.