“ SANAT BİR MİRASTIR”

Değerli okurlar merhaba, sizlere her hafta temiz düzeyli kültür sanat haberi sunmaya çalışıyorum. Sanatın ve sanatçının verdikleri emeklerin göz ardı edilmemesi, sinema tiyatro kültürümüzün yok olmaması, müziğin de bir sanat olduğunun unutulmaması ve gerektiği gibi değer görmesi en büyük isteğim. Temennim odur ki; gelecek sonraki nesiller için sanatın bir miras olarak bırakılacağını unutmayalım unutturmayalım . Saygılar sevgiler Ayper Kaya

“ Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay”

Kuşlara Fısıldayan Kız!

Koroplast’ın çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamak için hayata geçirdiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabının DasDas’ın deneyimli kadrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyunu 21 Mayıs Pazar günü sezonun son oyunuyla çocuklarla buluşacak.

“ Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla sosyal sorumluluk çalışmalarında çevre temizliği ve atık toplama farkındalığı yaratan Koroplast, “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabının DasDas ekibi tarafından uyarlanan tiyatro oyunuyla tüm sezon çocuklara Kora ve Mori’nin geri dönüşüm maceralarını anlattı.“Kuşlara Fısıldayan Kız” tiyatro oyununda, doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora adlı bir kız çocuğu ve arkadaşı Mori’nin yaşadıkları üzerinden anlatılıyor. Oyunun yazarlığını Özlem Ovalı ve Alper Baytekin, yönetmenliğini Alper Baytekin, sahne tasarımını Yasemin Arslan ve Alper Baytekin, müziğini Ahmet Sipahi, kostüm tasarımını Yasemin Arslan, afiş tasarımını Müjde Başkale, oyunculuklarını ise Elif Mandan ve Anıl Özgür üstlendi.

‘ 100. YIL 100 ŞAPKA’ DEFİLESİ GECEYE DAMGA VURDU

Moda ve tekstil sektörünün ses getiren etkinliklerinden İnci Sözlük Open Stage'in üçüncüsü önceki akşam doludizgin başladı. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Lazzoni Hotel’de yapılan etkinlik, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Geçmişten Günümüze Şapkalar Sergilendi

İnci Sözlük Open Stage’in birinci gününde Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen gerçekleşen ‘100. Yıl 100 Şapka Defilesi’ büyük ses getirdi. Şapka ve kıyafet inkılabının Kastamonu’dan başlatılması nedeniyle defilede, Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müzesi’ne bağışlanan şapkalar sergilendi. Pınar Altuğ Atacan’ın sunduğu ve koreografisini Banu Noyan'ın yaptığı defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Gizem Özdilli olmak üzere 40 manken şapkaları podyumda kesilmeyen alkışlar eşliğinde sundu .

Şehrin En Genç Festivali

Kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini gökyüzünün altında insanlarla buluşturan YBY Woods, festival ve konserlerine devam ediyor. YBY Woods, 19-20-21 Mayıs günleri gerçekleşecek Gençlik Festivali’nde gençleri ve kendini genç hissedenleri en sevdiği gruplarla bir araya getirmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz, Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri’nin eşsiz performanslarına ev sahipliği yapacak YBY Woods Gençlik Festivali biletlerine Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.

Kültür, sanat ve eğlence alanında yarattığı ve sunduğu deneyimlerle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve konserleriyle 19-20-21 Mayıs’taki Gençlik Festivali’ne hazırlanıyor. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda kültür ve sanatı gökyüzünün altında, ormanın içinde gençlerle buluşturacak olan YBY Woods Gençlik Festivali için biletlere Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.

TARABYA KONSERLERİ BAŞLADI

Boğaziçi’nin en güzel noktasında yer alan The Grand Tarabya Hotel’in gerçekleştirdiği “Tarabya Konserleri’nin ilki, keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanist Cana Gürmen resitali ile başladı.

Boğaz’ın en güzel noktası olan Tarabya koyuna hakim manzarasıyla benzersiz lokasyonu, on yılları aşan konukseverlik mirası ile İstanbul’un ikonik otellerinden The Grand Tarabya, kent kültürüne katkıda bulunmak üzere Tarabya Konserleri’ni başlattı.

Boğaz’a ve Tarabya koyunun tarihi konaklarına bakan Panorama Salonu’nda gerçekleşen konserde, dünyanın farklı noktalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve ülkemizin en geniş repertuvarlarından birine sahip usta piyanist Cana Gürmen bir araya geldiler. İkili, Schubert’ten, Dvorak’a, Fritz Kreisler’den Manuel de Falla’ya uzanan program ile, müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşattılar.

50. KEZ SAHNELENDİ!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 50. Kez seyirciyle buluştu.

İlk gösteriminden bu yana seyircinin büyük ilgi gösterdiği, ‘Aydınlıkevler’ geçtiğimiz gün (6 Mayıs Cumartesi) ellinci kez sahnelendi. Kapalı gişe oynanan ‘Aydınlıkevler’in ellinci oyuncu için sahne arkasında bir kutlama organize edildi. Tüm oyuncular ve ekip oyunun uzun yıllar boyunca sergilenmesini dileyerek bu zamana kadar gösterilen ilgiye teşekkürlerini iletti.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı Aydınlıkevler 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

Geleneksel Ata Gecesi!

Çekirge Rotaract Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ata Gece'sinin 15.'si gerçekleştirildi. Gecede Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan “21. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek” başlıklı bir sunum yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen Ata Gecesi, Çekirge Rotaract Kulübü üye ve eşlerinin yanısıra çok sayıda seçkin konuğu da ağırladı. Bu yıl 15.'si gerçekleşen Ata Gece’sinin konuşmacı konuğu ise Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan oldu. “21. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek” başlıklı sunumunda Ulu Önder'in bilinmeyen yönlerini farklı bir yorumla anlatan Arslan, gecenin sonunda Çekirge Rotaract Kulübü Başkanı Nilay Mutlu yazar tarafından bir plaketle ödüllendirildi. Gecenin onur konuklarından Neriman Bale Kursu sanatçılarının Atatürk’ün sevdiği şarkılarla derledikleri gösteriyle devam ederken, violist Fulya Borazan ve piyanist Doğa Çağla Deniz de konuklar için kısa bir dinleti sundu.







