Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin ilk teaserı yayınlandı.



Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filmi, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk günü yayınlanan teaser kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan teaser filmi merakla bekleyenler de büyük heyecan uyandırdı. Teaser, olumlu yorumları ile sabırsızlıklarını belirten sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.



Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde tamamlanan çekimlerin ardında merakla beklenen Efsane filmi 2 Şubat’ta vizyona girecek. Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor.



Filmin konusu



Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.