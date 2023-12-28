Trendyol Süper Lig de 17. hafta karşılaşmaları oynanan on mücadele ile tamamlandı. Bu hafta 24 gol atılırken dört karşılaşmayı ev sahibi takımlar üstün tamamladı. Dört maç beraberlik ile sonuçlanırken, iki karşılaşma da deplasman takımları galibiyet ile ayrıldı.

Bu hafta Fenerbahçe Ülker Stadyumu dev derbiye sahne oldu. Mücadele golsüz sonuçlandı ve taraflar birer puan ile ayrıldı. Bu sonuçla gol averajı ile Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Bu sezon teknik direktör değişiklikleri, yönetim değişikliği ve istikrarsız sonuçlar ile sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Hatay deplasmanında 2-1 galip gelerek üç maç aradan sonra üç puan ile ayrılmayı başardı. Bu karşılaşma da gol atan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ligde gol atan en genç oyuncu olmuştur. Trabzonspor ise evinde Başakşehir ile ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

Geçen hafta sahadan başkanı tarafından çekilen İstanbulspor ise deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son sırada kalan İstanbulspor üst üste dört karşılaşmadan puansız ayrıldı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gaziantep FK, Karagümrük deplasmanında üç puanı üç golle aldı. 3-0 mağlup ayrılan Karagümrük ise ligde üç maçtır mağlup oluyor. Ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor, Kayserispor’u konuk etti. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi takım haftayı tehlike bölgesinin bir puan üzerinde tamamladı. Kayserispor ise üçüncü sırayı Trabzonspor’a kaptırdı ve haftayı dördüncü sırada tamamladı. Altı haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor’ 2-1 mağlup etmeyi başardı. Antalyaspor ise yedi maç sonra mağlup oldu. Orta sıralarda bulunan iki ekip Kasımpaşa ve Rizespor, karşılıklı goller ile 2-2 berabere kaldı. Evinde 3-1 Samsunspor galibiyeti ile üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Alanyaspor düşme hattında biraz uzaklaşırken Samsunspor ise ateş hattında kaldı. Hafta içi Rize deplasmanında farklı mağlup olan Pendikspor ise evinde Ankaragücü karşısında bir puanı maçın son bölümlerinde bulduğu beraberlik golü ile kurtardı. Ankaragücü ise bu sonuçla oynadığı son 4 maçtan birer puan ile ayrıldı.

Gol krallığında ise golsüz derbiden sonra Dzeko ve Icardi 12 gol de kaldı. Kayserispor da Thiam da Konyaspor karşısında sessiz kalınca üç oyuncuda zirveyi paylaşmış oldular.