Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinde 75 kategoride ödüller verilecek!

Altın Orkide Müzik Medya ödül töreni için geri sayım başladı. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Altın Orkide Müzik Medya ödüllerine Kariyerinde hızlı yükseliş yapan Genç Yıldız Sanatçılar da katılacak ve ödüllerini alacak. Törende toplamda 75 farklı daldan oyuncu, şarkıcı, medya mensubu , sanatçı , iş insanlarına ödüller verilecek.

Altın Orkide Müzik Medya ödül töreni Boda Davet Balo Salonunda 9 Ocak 2024 günü saat 18.00'da Kokteyl ile başlayacak. Ödül töreninde saat 18.15'de Gürkan Şaşmaz Dj Performansı ile misafirleri coşturduktan sonra saat 18.45 de Mor Narpın canlı sahne performansını yapacak. Ödül Töreni 19.15' de başlayacak ve kariyerinde başarılı isimler ödüllerini gecenin sunucuları Şenol İpek Ve Esin Yum'un elinden alacak.Gecede bir çok medya mensubunun yer alması bekleniyor.Altın Orkide Müzik Medya ödüllerinin ikincisi Rölanti'de yapılacak.

Sedat Sarıkaya basına yaptığı açıklamada " Ödül gecemin ismini çok beğeniyorum desteklerinizle daha da yükseklere çıkacak. İleriki zamanlarda Kurumsallaşma yoluna da gireceğiz . İlk Tören olmanın zorluklarını çektim. Oylama ile olan çoğu ödül törenlerine inanmıyorum. Her şey sanatçı veya oyuncuların firmalarının kontrolünde olduğu için oylamalar önemsiz. Ben ödül gecelerine bedelli katılıyorum diyen sanatçıda oldu. Biz sanatçıya reklam teklifi sunduğumuz da da ben paramla danışman tutarım haberimi yayınlatırım ama ödül reklamı yapmam diyenler de oldu . İyisi ile kötüsü ile güzel bir organizasyon yapma gayretindeyim. Katılacak dostlarıma şimdiden Teşekkürlerimi, Sevgilerimi, Saygılarımı yolluyorum" diyerek açıklamalarını bitirdi.

EUROVISION maNga’YI GERİ ÇAĞIRIYOR

Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Eurovision’da ikinci olmuştu. Eurovision fanları maNga’yı unutmadı. Grubun son albümü ‘Antroposen 002’ Eurovision tartışma forumlarında çok beğenildi ve maNga’nın tekrar yarışmaya katılması istendi.

Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü grubu maNga’nın yeni albümü ‘Antroposen 002’ sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ses getirdi. maNga’nın yurt dışındaki fanları sosyal medyada ve tartışma forumlarında grubun yeni şarkılarını paylaşıyor.

2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye ikincilik kazandıran manga Eurovision takipçilerinin de radarında. Eurovision haberleri veren wiwibloggs.com sitesinde maNga'nın yeni albümünden şu sözlerle bahsedildi: “Özellikle Türkiye'nin Eurovision’a katılmadığı şu günlerde Türk müziğini kucaklamak büyük bir zevk. Türkiye’nin gelecekte geri dönmesini ümit ederken 2010 yılında ülkesini temsil eden maNga’nın yeni albümü ‘Antroposen 002’nin keyfini çıkarabiliriz.”

Bu haber üzerine Eurovision forumlarında bir hareketlilik yaşandı ve tartışmaya katılanlar hem Türkiye’yi hem de maNga’yı tekrar yarışmada görmek istediklerini belirttiler. ‘Antroposen 002’ maNga fanlarından ve müzik otoritelerinden övgü dolu yorumlar almaya devam ederken albümün uluslararası alanda da beğenilmesi dikkat çekiyor.

POP CAMİASINDA KONSER DAYANIŞMASI!

Simge’nin doktoru viral enfeksiyon nedeniyle sahneye çıkmasını yasaklayınca İrem Derici yardımına koştu. Derici, ertesi gün bir konseri daha olmasına rağmen, ekibiyle apar topar Antalya’ya giderek Simge’nin yerine sahneye çıktı. İkili sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla birbirlerini kucakladı…

Simge geçen hafta yakalandığı viral enfeksiyon nedeniyle konserlerine serum takviyesi alarak çıkmıştı. Üst üste sahneleri devam eden Simge sonunda hastalığa teslim oldu. Cuma akşamı Antalya'da özel bir gecede vereceği konsere çıkmasını doktoru yasaklayınca Simge hemen yakın dostu İrem Derici'yi aradı. Simge’nin imdadına yetişen İrem Derici ekibiyle birlikte Antalya’ya uçarak harika bir konser verdi.

Konser sonrası açıklama yapan Derici “Aslında bu gecede benim güzel kuzum Simge sahne alacaktı ama bu hafta geçirdiği rahatsızlık yüzünden bu muhteşem delilerle ben buluştum. Eksikliğini aratmamaya çalıştım abla. Yılın son nazarı olsun. Geçmişler olsun güzeller güzelim” dedi. Simge de arkadaşına “Canım İrem sana çok teşekkür ederim. Bak nasıl birbirimizi koruruz kollarız. En çok sen bağrına basarsın beni. Seni çok seviyorum. Sahne şahane geçmiş, bütün ekibin ve senin gönlünden, sesinden, yanaklarından öpüyorum. İyi ki varsın deli kızım” sözleriyle teşekkür etti.

Yılbaşı gecesi Simge Çeşme Altın Yunus Hotel’de, İrem Derici ise Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'de sahne alarak sevenleriyle 2023’e veda edip 2024’e girecek.

ADI KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAK

Emir Can İğrek 2018’de henüz 21 yaşındayken kaybettiği müzisyen dostu Onur Can Özcan’ın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir işe imza attı. Konserlerinde sık sık andığı Onur Can Özcan adına Van’daki Yolaşan Köyü İlkokulu’na kütüphane yaptırdı… Birçok ünlü isme şarkı veren Onur Can Özcan henüz 21 yaşındayken 2018'de Şile açıklarında teknesi alabora olunca boğularak hayatını kaybetmişti. Emir Can İğrek yakın dostu olan Onur Can Özcan'ı konserlerinde sık sık anmış, son albümü 'Parti İptal'de ise onun için yazdığı 'Can Dostum' şarkısına yer vermişti. Geçen yaz Harbiye Açık Hava konserinde yapay zeka katkısıyla bu şarkıda Onur Can Özcan ile düet yapmıştı. Bu düet videosu Youtube'da 3 ay içinde 25 milyon kez izlendi. Talihsiz bir şekilde kaybettiği dostunu hiç unutmayan Emir Can İğrek, Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için kolları sıvadı. Köy Okulları Yardım Projesi'nin danışmanlığında Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan köyünün ilkokuluna bir kütüphane açtı. Yolaşan İlkokulu’nun kütüphanesinin her türlü ihtiyacını karşılayan Emir Can İğrek ve ekibi önceki gün kütüphanenin açılışına katıldı.

KUBAT "CANISI'’TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YERİNİ ALDI

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden 2023 yılı sona ermeden bir büyük sürpriz daha müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sıradaki tekli, İbrahim Erkal'ın en büyük hitlerinden Canısı bu sefer Kubat'ın eşsiz sesi, kusursuz vokal tekniği ile bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Febyo Taşel'e ait

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran imzasını taşıyan şarkının video klibini Gökhan Özdemir çekti.

SÜPERSTAR’DAN KIZILCIK ŞERBETİ SÜRPRİZİ

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Ankara Ato Congresium’da sahne aldı. Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı. Öte yandan reyting şampiyonu Kızılcık Şerbeti dizisinin 29 Aralık’ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Süperstar, “Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

ATİYE SAHNEDE COŞTU

Türk pop müziğinin renkli siması, güçlü kadın yorumcularından Atiye, Vadi İstanbul Jolly Joker'de İngBank çalışanlarının yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı. Son hiti Dalgana Bak ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan, Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.