Orlando Magic, Washington Wizards'ı 127-119 mağlup ederken Franz Wagner 28, Paolo Banchero 24 ve Anthony Black de kariyer rekoru kıran 23 sayıyla katkıda bulundu. Bu galibiyet Orlando'nun dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste ikinci galibiyeti oldu.

Magic maç boyunca kontrolü elinde tuttu ve devre arasında 63-60 öne geçti. Üçüncü çeyrekte Anthony Black, Franz Wagner ve Paolo Banchero'nun periyot sonunda 20'şer sayı atmasıyla farkı 98-88'e çıkardılar.

Orlando'nun dördüncü çeyrekteki 17 sayılık üstünlüğüne rağmen Wizards geç bir geri dönüş yaparak 52 saniye kala farkı 123-119'a indirdi. Ancak Goga Bitadze Orlando adına gol attı ve Magic serbest atış çizgisinde galibiyeti garantiledi.

Franz Wagner 28 sayıyla en skorer isim olurken, dokuz asist ve sekiz ribauntla takımın en skorer ismi oldu. Anthony Black olağanüstü bir şut performansı sergiledi; saha içinden 9'a 13, yayın gerisinden de 4'e 6'lık isabet kaydetti.

Wizards'ta Jordan Poole 30 sayıyla skora liderlik ederken Tyus Jones 22 sayı kaydetti. Wizards'ın çabalarına rağmen Orlando'nun sağlam performansı ve dengeli skoru galibiyeti garantiledi.









