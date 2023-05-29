Pandeminin etkisiyle ertelenen talepler, iç pazarda otel fiyatlarında ki artış yerli turistin yurtdışı tatiline olan ilgisini arttırdı. Türk vatandaşının yurtdışı seyahatlerinde 2022 yılı birinci çeyreğine göre yüzde 99 arttığını gösteriyor. Yurt dışı seyahatlerde en çok tercih edilen destinasyonların ise Balkanlar, Karadağ, Budva, Mısır, İtalya ve Yunanistan ilk sıralarda. Yılın ilk çeyreğinde çıkış yapan vatandaşlarımızın gecelik ortalama harcamasının 84 Dolar, kişi başına harcamanın ise, 677 Dolar civarında.

Fiyatıyla da doğru orantılı olarak daha ulaşılabilir olduğu için Yunan Adası ve vize sorununun ortadan kalkması hem de ucuz olması sebebi ile Mısır turları büyük talep alıyor. Yine mevsim ve vize kolaylığı sebebi ile Dubai’ye ilgi devam ediyor. Özellikle bayram döneminde yurtdışı turlarında ciddi yükseliş olduğunu vatandaşın yaptığı erken rezervasyonlardan da takip etmek mümkün.

Sektör temsilcilerininim yaptığı açıklamada; Yerli turistin yurtiçi tatil harcamaları düşerken, yurtdışı seyahat tercihi yüzde 99 arttığı yönünde. Antalya’da 5 gecelik otel fiyatına Mısır’a ya da Yunanistan’da 5 günlük uçak dahil tur satın alınabiliyor olması yerli turistin tercih sebeplerinden biri oldu. Temmuz ve ağustos aylarında fiyat makası açılıyor. Yaz tatili planı yapan yerli turistin Mısır ve Yunanistan otellerine olan talebi de yüzde 30 arttığı görülüyor. Turizmciler özellikle Mısır’da vize sorununun çözülmesiyle talep patlaması yaşandığını belirtiyor. Öte yandan pandemiden bu yana en yüksek yurtdışı talebi yaşanıyor. Turizmciler, Mısır’ın Türkiye ile rekabete hızlı başladığını belirterek, turist çekmek için fiyatları indirdiğini kaydediyor.

Yurt dışı turizm gideri yüzde 110,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yurtdışı çıkış yapan vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişi oldu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Geçen yıl ilk çeyrekte yurtiçi seyahat başına ortalama harcama yüzde 97 artarken, bu yıl ilk çeyrekte yurtdışı harcama geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5 arttı.