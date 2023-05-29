Bugün Türk milleti için tarihi bir gece daha yaşanıyor. Türkiye için şimdiye kadarki en önemli seçimlerden biri olan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Recep Tayyip Erdoğan, 11. zaferini kazandı. “Doğru zaman, doğru kişi” sloganıyla yürüttüğü kampanyası ülkenin yarısından onay aldı ve kendisine oy vermeyen kesimin de gönlünü kazanmak adına tarihi bir fırsat elde etti. 20 yıldır ülke siyasetine hâkim olan Erdoğan’ın, 5 yıl daha görev yapacak olması kendisinin tarihteki yerini mühürlemiş oldu zira Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar uzun süre cumhurbaşkanı olarak görevde kalan ve peş peşe seçimi zaferle kazanan hiç kimse olmadı. Erdoğan önümüzdeki 5 yılda eskisinden daha da güçlü bir hale gelecek.

Erdoğan’ın performansı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği Şubat depremlerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle seçmenlerin onu cezalandıracağını düşünen muhalifleri yanılttı. 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerini de içeren ilk turda, depremin vurduğu 11 ilin 10’unda birinci parti olarak Ak Parti’nin çıkması Millet İttifakı seçmenlerini oldukça öfkelendirmiş, hayal kırıklığına uğratmıştı. 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verenler ise yeniden bir kaybın yaşanması üzerine hayal kırıklığı paylaşımları yaparak değişmemekle suçladıkları Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan kızgınlıklarını dile getiriyorlar. Üzgün olmalarına rağmen umutsuz olmadıklarını ifade ediyorlar.

Erdoğan’ın Yeni Dönemde Daha Kapsayıcı Olması Gerekecek

Seçim sonuçlarına bakıldığında Erdoğan’ın liderliğini kabul edenler ve etmeyenler olarak ülke ikiye bölünmüş durumda. Bu da Erdoğan’ın partisine sert bir uyarı olarak değerlendirilmelidir. Aradaki farkın çok fazla olmaması, Türk milletinin Ak Parti iktidarının devamı konusundaki kararsızlığını ve ülkenin siyasi görüş anlamında ikiye bölünmüşlüğünü gözler önüne serdi. Muhtemelen aday Erdoğan değil de başka bir isim olsaydı Ak Parti adayı kazanamayacaktı. Bu sonucun iki ittifakın da uyguladığı kutuplaştırıcı kampanya süreciyle ilgili olduğu ortadadır. Oyların Ak Parti’ye değil de kendisine verildiğinin idrakinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutuplaşmanın son bulmasını hedefleyen bir gündem üzerinden ilerleyerek, ekonomiyi düzelterek ve meclisteki muhalefetle daha fazla ortak noktada buluşmaya çalışarak ikiye bölünen Türk milletini yeniden birleştirmeyi başarabilir. Ayrıca Merkez Bankası gibi kritik kurumlara daha bağımsız ve yatırımcılar nezdinde daha güvenilir isimler ataması gerekir. Erdoğan’ın güçlü bir liderlik ile Türkiye’nin tüm sorunlarını çözeceğini ümit ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan: “Seçimin Tek Kazananı Türkiye”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul Üsküdar’da konuşma yapan Başkan Erdoğan, Türkiye yüzyılının kapısının aralandığını ifade ederek “Seçimin tek galibi Türkiye’dir” dedi. Bu sırada ulusal ve uluslararası muhalif basın yayın organları, Türkiye’nin büyük bir hata yaptığı mesajını vermeye başladılar. Gazeteci Fatih Altaylı, “Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi” diyerek demokrasi kalitesi düşük bir ülke olduğumuzu iddia etti. Gazeteci Fatih Portakal ise seçim sürecinin adil olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kaybından ve CHP’nin meclisteki sandalye sayısının azalmasından Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sonuca tepki gösterdi ve “Tarihi çağrımdır” vurgusunu yaptığı sosyal medya paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun acil olarak CHP Genel Başkanı olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan’a Dünya Liderlerinden Tebrik Mesajları Yağıyor

Dünya’nın birçok ülkesinin devlet başkanları, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak Erdoğan’ın zaferini kutladılar. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tebrik mesajında Erdoğan’a “kardeş ve dost” kelimeleriyle hitap etti. İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi ise tebrik mesajında “Seçimin sonucu, Türk halkının devam eden güveninin göstergesi” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Mohammad Shtayyeh, Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibeh, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tebrik mesajı yayınlayan liderler arasında yerini aldı.